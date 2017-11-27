Госстройнадзор Новосибирской области повторно обязал застройщика вокзала в Новосибирске устранить нарушения безопасности, сообщил руководитель общественного движения защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

Ранее на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам законодательного собрания Новосибирской области начальник государственной инспекции стройнадзора региона Валерий Анищенко поделился результатами проверки автовокзала Новосибирска, из которых стало известно, что долго строящееся здание объекта угрожает безопасности людей. Однако выданное предостережение с перечнем нарушений никак не повлияло на застройщика, и мер по устранению нарушений не было принято.

Как сообщил 27 ноября руководитель общественного движения защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, инспекторы Госстройнадзора в ближайшее время вновь побывают на строительной площадке известного долгостроя. Если застройщик МКП «ПАТП-4» так и не выполнит выданное предостережение, то будет решаться вопрос о возбуждении административного делопроизводства: компании может грозить штраф до 100 тыс. рублей или приостановление деятельности до девяноста суток.

Сообщается, что мэрия Новосибирска и региональный минтранс получили обращение Госстройнадзора с просьбой воздействовать на застройщика.

«В 2012 году мэрией Новосибирска для временного размещения служб автовокзала принято решение по вводу в эксплуатацию первого этапа строительств. Заключение инспекции по этому этапу было выдано под гарантийные обязательства департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. На сегодняшний день гарантийные обязательства не выполнены, допущена эксплуатация незавершенных этапов строительства объекта, в частности посадочных платформ с навесом», — говорится в письме Госстройнадзора.

К слову, в сентябре после рейда «Гражданского патруля» по территории, прилегающей к автовокзалу, общественники предложили снести его, поскольку «уродец уничтожает весь архитектурный ансамбль старого города».

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