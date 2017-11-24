Генеральное консульство Республики Польша, находящееся с 2004 года в Иркутске, может быть перенесено в Новосибирск, стало известно во время встречи мэра Анатолия Локтя с Генеральным консулом Кшиштофом Свидереком.

В Новосибирске со следующего года планируется открыть Генеральное консульство Польши путем его переноса из Иркутска. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал поручение специалистам профильного департамента мэрии оказать поддержку в поиске здания для польского консульства. Визит делегации посольства связан именно с поиском помещения, которое бы находилось в удобном с точки зрения транспортной доступности месте.

«Мы заинтересованы в расширении наших международных связей, в том числе с Польшей, с которой у нас традиционно сложились хорошие дружеские отношения, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Мы приветствуем намерения разместить в нашем городе польское консульство. Новосибирск – это центр Сибири, ворота в Азию. В силу логистики, географического расположения, сложившейся инфраструктуры наш город удобен для представительств разных стран. К тому же, у нас очень развит транспортный комплекс – сложившийся хаб «Толмачево», таможенные и пограничные службы».

Примечательно, что идея переноса консульства из Иркутска в Новосибирск появилась еще три года назад, поделился Генеральный консул Польши Кшиштоф Свидерек. «Решение о переносе носит стратегический характер. Это необходимо, чтобы улучшить культурные, научные, туристические и экономические отношения между двумя странами», — подчеркнул Кшиштоф Свидерек.

К слову, сегодня также стало известно о намерениях Словении по открытию посольства в Новосибирске, которое бы курировало весь Сибирский округ.

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