В мэрии Новосибирска предотвратили незаконный захват земель

Почти 16 га земли в Новосибирске было самовольно захвачено, тем не менее, как стало известно во время встречи мэра Анатолия Локтя с журналистами, городским властям удалось предотвратить незаконное владение городскими землями.

Департамент земельных имущественных отношений мэрии Новосибирска обнаружил 15,8 га самовольно захваченной земли в черте города стоимостью порядка 70 млн рублей. Это было выявлено во время инвентаризации имущества и участков, закреплённых за подразделениями мэрии, муниципальными учреждениями и предприятиями. В результате было изъято около 50 объектов недвижимости и почти 16 га земельных участков. Часть объектов уже продана через аукционы: бюджет областного центра пополнился благодаря этому на 187 млн рублей, доложил начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгий Жигульский, дополнив, что за время этой работы департамент направил в суд 115 исков о сносе самовольно возведенных построек. В 83% случаев суд поддержал городскую администрацию.

Как рассказал начальник департамента, предприимчивые мошенники приобретали эти участки по цене, которая была значительно ниже рыночной. Было выявлено шесть таких случаев. По двум делам следствие уже завершено: один обвиняемый получил реальный срок, а другой – условный. Например, в 2013 году компания «Росагроторг» приобрела у муниципалитета за 166 тыс. рублей земельный участок площадью 4,6 га в Заельцовском бору, предоставив в департамент документы права на нежилые объекты, но, как оказалось, в действительности этой недвижимости не существовало.

«Установив этот факт, мы написали заявление в полицию, вышли с исковым заявлением и гражданским иском о компенсации ущерба мэрии в размере рыночной стоимости земельного участка, а это почти 20 млн рублей. Решение суда вступило в законную силу, ждём компенсации ущерба», – привел пример незаконной схемы Георгий Жигульский.

На ул. Станционной аналогично был выкуплен участок, и город понес ущерб в 3,8 млн рублей. На сегодня сумма частично компенсирована.

Мошенники также увеличивали площадь своего участка путем ошибки кадастрового инженера. Опять же в Заельцовском бору было обнаружено шесть таких случаев.

«По всем поданы исковые заявления о возврате в муниципальную собственность земельных участков. Пять из них удовлетворены в первой инстанции, что позволило нам вернуть почти 16 га земли в муниципальную собственность и отвоевать компенсацию ущерба в размере 70 млн рублей. Эта работа будет продолжена», – отметил начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгий Жигульский.

В целях предотвращения нарушений земельного законодательства, с 2018 года в Новосибирске начнет работу муниципальная программа по повсеместной инвентаризации земель города. По словам мэра Анатолия Локтя, в первую очередь она затронет самые дорогие участки города – земли Центрального района.

Обращаясь к начальнику профильного департамента, глава города поставил задачу ужесточить контроль и не ослаблять начатую работу, подчеркнув, что выявленные нарушения должны предаваться огласке, как своеобразная «антикоррупционная прививка».

«Здесь не должно быть поблажек никому. Поручаю разобраться в вопросе, кто печатал подложные свидетельства на несуществующую недвижимость. Если документы выданы при содействии сотрудников мэрии, то дисциплинарными взысканиями ограничиваться не будем», — обратил внимание Анатолий Локоть.

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