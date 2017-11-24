Анатолий Локоть о четвертом мосте: «Государственные средства можно было использовать с большим эффектом»

24 ноября в рамках часа прессы мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказал свое мнение по поводу ситуации с четвертым мостом через Обь. По мнению градоначальника, «государственные средства, в данном случае, можно было использовать с большим эффектом». Для улучшения дорожной ситуации необходимо сосредоточить внимание на развязках, считает Локоть.
«Я хочу напомнить, что четвертый мост через Обь — всё-таки зона ответственности Новосибирской области. Тут наших (городских) решений нет. Я не раз высказывал замечания в целом к проекту строительства 4-го моста. Я считаю, что это объект не первостепенной важности. Проблема города Новосибирска не в количестве мостовых переходов, а в отсутствии развязок к мостовым переходам. Вот на это хотел бы обратить внимание», — пояснил мэр города.
О загруженности подходов к мостовым переходам говорил на прошедшем 22 ноября круглом столе и член президиума градостроительного Совета Новосибирска Михаил Ельский. «На текущий момент загруженность подходов к мостовым переходам следующая: на пересечении Вокзальной магистрали и проспект Дмитрова перегруз составляет 40%. Улица Восход и улица Зыряновская – 30%. На пересечении улиц Ватутина и Немировича Данченко перегруз составляет 58%. Это 7568 автомобилей. А по нормативам должно быть 2600», — пояснял Михаил Ельский.
По мнению мэра, привлечение 26 миллиардов рублей на постройку моста — это весомый аргумент в пользу проекта, но тем не менее он считает, что с точки зрения дорожной организации эффективнее было бы сосредоточится на развязках. «Это и Бугринский мост, и арка на Южной площади. Это всё незавершенные объекты. Но и для города было бы полезно заканчивать подобные объекты, создавать удобные и эффективные развязки, тем самым облегчив транспортную ситуацию», — пояснил мэр города.
Напомним, что решение о строительстве моста уже принято, на проект выделены деньги. На левом берегу Новосибирска уже начали изымать участки под строительство этого объекта. Тем не менее, дискуссии вокруг четвёртого мостового перехода не прекращаются.