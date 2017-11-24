Лидер звездного джазового квартета АЛЕКСЕЙ ПОДЫМКИН с единственным концертом выступил в Доме ученых СО РАН. Урожденный барнаулец, сложившийся новосибирец, давно уже московский пианист с федеральным звучанием рассказал корреспонденту «КС» о главном.

О Новосибирске

— Сам по себе Новосибирск — важная ступенька. Здесь я понял, насколько глобальной может оказаться разница между городами! В мышлении, в особой музыкантской свободе. Мой первый серьезный джазовый опыт — тоже новосибирский, в трио с Димой Аверченковым и Вовой Кирпичевым. Позже я внимательно переслушивал эту запись — там уже многое есть из моего сегодняшнего понимания музыки. Спасибо классике — меня в училище обучали серьезным вещам. Если сравнивать, как я в то время играл классику и джаз, — небо и земля, несоизмеримые вещи! В джазе я делал первые шаги, но классика меня мягко подтягивала — серьезные академические пьесы я проецировал тогда на джаз.

Следующая ступенька — когда отправился к Анатолию Берестову на фестиваль «Старая крепость» в Новокузнецк. Новая площадка, новые люди… Я тогда постоянно видел вокруг себя более талантливых пианистов своего возраста — чего стоит Дима Агафонов, он гораздо круче меня играл. Молодые москвичи тогда редко приезжали, чаще уже состоявшиеся пианисты — Даниил Крамер, Игорь Бриль, Лев Кушнир…

— А Андрей Кондаков?

— Я его не воспринимаю в роли только джазового пианиста. Он несоизмеримо больше композитор.

— А как же прибалты? Олег Молокоедов и другие экспериментаторы?

— Их уклон в левизну давал о себе знать. Они быстро и снисходительно проходили азбуку, то, что называется хрестоматией. Сразу уходили в фри-джаз, начинали что-то свое искать. В Сибири подход строже, для нас все правильно совпало: мощная классическая традиция, консерватория, подкованная публика, уважение к ремеслу.

Сибирский авангард тоже всегда держался на передовой, в основном его делали те, кто с хрестоматией давно и успешно разобрался. В Москве этого баланса нет — все эти альтернативные веяния не слишком высоко ценят. Отчасти как раз потому, что путь этот дискредитирован слабыми с точки зрения исполнительской культуры музыкантами, у которых проблемы со стандартами, с разнообразным опытом.

А практика в джазе — важный залог успеха.

О чуде

— Трудно поверить в счастливые истории, как у Алекса Сипягина или Валерия Пономарева. Они перебрались из Москвы в Штаты и покорили джазовый Нью-Йорк!

— Они шли к успеху разными путями. Пономарев стремился покинуть Советский Союз, ему повезло познакомиться с Артом Блейки и войти в его легендарный Jazz Messengers. Сипягин не планировал покидать Россию — надеялся просто с пользой «отгулять» американскую визу, походить по джемам. Судьба подтолкнула его участвовать в международном конкурсе трубачей имени Монка в Вашингтоне, где Алекс завоевал призовое место и получил трубу из рук самого Кларка Терри. И решил остаться в Америке. Поначалу было трудно, он работал в ресторане «Распутин», ведь джазовый ангажемент не приносит особых денег. Со временем, благодаря заменам в оркестрах, репетициям и помощи Рэнди Брекера его приняли, только тогда он попал в обойму классных молодых трубачей, которые даже на родине джаза наперечет.

— Вы тоже вытащили счастливый билет, познакомившись с Игорем Бутманом — не только классным саксофонистом, но и арт-директором московских «Джаз Клуба Игоря Бутмана на Таганке» и «Джаз Клуба Игоря Бутмана на Полянке»?

— У меня все иначе…

О джазе

— Будущее в джазе за концептуальной музыкой, которая уходит корнями в академизм. Хотя никуда не денется и развлекательная «ветвь», иногда более эмоциональная, чем «сухие» эксперименты профессионалов.

— Как вы определяете нынешнее место Подымкина в мировой джазовой иерархии?

— Я себя так не позиционирую, просто делаю свое дело. Мне нравится играть с хорошими музыкантами. И даже если я делаю тур — больше исхожу из интереса, чем из финансового результата. Почему я назвал свой квартет звездным? Не ради броской рекламы. Для меня мои коллеги — настоящие звезды. Дима Аверченков — настоящая легенда, верный и надежный солдат джаза. Роберт Анчиполовский, потомственный музыкант, который давно решил технические проблемы и занят только чистым творчеством. Он играл со многими великими мира сего…

Выдающиеся новосибирцы

— У новосибирцев — свое понимание звездности. Для нас в этом списке, помимо Дмитрия Аверченкова, важен сам руководитель квартета Алексей Подымкин. Нам приятно думать, что вы — «наш» человек, как и другие джазовые звезды, покинувшие Сибирь и прославившие свой город за многие тысячи километров от Новосибирска, как Игорь Широков или Андрея Лобанов.

— Широков, к сожалению, три года назад ушел из жизни. А с Андреем мы часто видимся, совсем скоро запланирован наш совместный концерт в Австрии. И Роберт примет в нем участие. Что нас всех объединяет, так это музыка. Но покинули Новосибирск мы не из-за нее. У каждого из нас были свои обстоятельства.

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