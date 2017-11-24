Основной владелец «Обуви России» потерял прямой контроль над компанией

Доля основного владельца ГК «Обувь России» Антона Титова снизилась после проведения последней IPO на «Московской бирже». Об этом говорится в сообщении ПАО «ОР».

С 68,4% до 42,7% сократилась доля совладельца ГК «Обувь России» Антона Титова после проведения IPO, то есть теперь у него нет прямого контроля над головной структурой группы – ПАО «ОР». Доля Karyo Holdings, которая управляет фондом Михаила Прохорова ОНЭКСИМ, также снизилась: с 25% до 15,6%.

Напомним, головная структура холдинга «Обувь России» ПАО «ОР» провела в октябре IPO на «Московской бирже» и тем самым привлекла почти 6 млрд рублей. Эти средства рилейлер, в частности, планировал направить на расширение сети магазинов. Директор группы компаний Антон Титов остался доволен размещением акций и «позитивной реакцией инвесторов со всего мира». Так, сообщается, что покупателями акций стали инвесторы в основном из Европы и несколько меньше – из России.

Группа компаний «Обувь России» — многопрофильный холдинг, входит в тройку крупнейших обувных компаний России. Основана в 2003 году, головной офис находится в Новосибирске. Развивает обувное производство, а также пять обувных сетей: Westfalika, «Пешеход», Emilia Estra, Rossita и Lisette. Обувная сеть «Обуви России» на сегодня насчитывает более 500 магазинов в более 140 городах.

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