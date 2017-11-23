На заседании комиссии по городскому хозяйству совета депутатов Новосибирска 22 ноября парламентарии единогласно проголосовали за создание АО «Муниципальная управляющая компания» (АО «МУК»). «КС» выяснял, кто бы мог быть заинтересован в перепрофилировании МУП «ЖКХ» в АО «МУК».

На заседании комиссии по городскому хозяйству совета депутатов Новосибирска 22 ноября заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Наталья Коженкова выступила с докладом об экономической ситуации муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство» и принимаемых мерах по выходу из сложившейся ситуации. По ее словам, переименование или реорганизация предприятия МУП «ЖКХ», занимающегося управлением порядка 170 многоквартирных домов, из которых 157 являются общежитиями, никаких результатов не принесло. «Почему это происходит? Потому что предприятие самостоятельно рассчитывается за потребленную гражданами электроэнергию. Эти общежития не принимаются «Новосибирскэнергосбытом» на прямые расчеты. Соответственно граждане оплачивают какую-то часть, а предприятие обязано рассчитаться за общежития в полном объеме», – пояснила причину неэффективной экономической деятельности Наталья Коженкова.

В результате МУП «ЖКХ» завершило прошлый год со следующим результатом: дебиторская задолженность составила 86 млн руб., а кредиторская — 109 млн руб. «При этом задолженность собственников – нанимателей помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении МУП «ЖКХ» составляет около 67 млн руб. Тенденция роста объема долгов увеличивается с каждым годом», – констатировала заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

В отличие от других коммерческих управляющих компаний МУП «ЖКХ» не получает льготу на НДС, также добавила Наталья Коженкова. После проведения ряда совещаний при участии мэра Новосибирска Анатолия Локтя и его заместителя Данияра Сафиуллина было решено на базе МУП «ЖКХ» создать АО «Муниципальная управляющая компания».

«Проект создания акционерного общества предполагает снижение объема муниципальной субсидии, урегулирование отношений акционерного общества с «Новосибирскэнергосбытом» по потреблению электроэнергии и расчету за него. При этом МУП «ЖКХ» продолжает свое функционирование на условии безубыточности при выкупе его кредиторской задолженности. Уставной капитал общества составляет 1 миллион рублей. При этом в обязательном порядке в уставе акционерного общества отражаются условия о сохранении блокирующего пакета акций муниципалитетом», – перечислила условия заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства.

Что касается функций, то акционерное общество займется не управлением, но содержанием общежитий и специализированным жилым фондом. «То есть речь идет не о передаче муниципального имущества, а о передаче функции», – подчеркнула в завершении своего выступления Наталья Коженкова.

Председатель комиссии по городскому хозяйству совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин заметил, что как только появится ясность с новым акционерным обществом, то депутаты сразу же пригласят его руководителей на заседание комиссии.

У депутата совета депутатов Новосибирска Дмитрия Прибаловца возникли вопросы относительно того, кто же все-таки будет выкупать задолженность учреждения. Наталья Коженкова ответила, что акционерное общество совместно с бюджетом.

На реплики депутатов, несогласных с привлечением частного инвестора, начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства ответила: «Теоретически мы могли бы решить этот вопрос, но тогда бы погашение долгов в полном объеме легло бы на бюджет. В чем логика?». Тем более как подчеркнула Наталья Коженова, инвестор уже нашелся. С таким подходом согласились Игорь Кудин и Игорь Титаренко. «Меня Дмитрий Валерьевич (Прибаловец, – «КС») просто с панталыку сбил своим примером, когда инвесторы взяли «Космос» и сейчас через концессию делают из кинотеатра детскую хоккейную школу. Ну, есть и у бизнеса понимание. Так и Слава Богу. Пусть гасят наши долги!», – прокомментировал ситуацию председатель комиссии по горхозяйству.

Общественник Алексей Носов задал Игорю Кудину вопрос, кто является бенефициаром этого общества. «По юридическому лицу – Юдашкин и МУП «Спецавтохозяйство», – ответил депутат.

По данным ЕГРЮЛ, в Новосибирске одноименное общество – АО «Муниципальная управляющая компания» (АО «МУК») зарегистрировано 8 ноября текущего года. Уставной капитал, как и говорила Наталья Коженкова, указан в размере 1 млн руб. Генеральным директором является Раиса Протасова. На ее имя также оформлено еще два юрлица: ООО «Арко-аудит» и ООО «Муниципальная управляющая компания». При этом ООО «Муниципальная управляющая компания» (ООО «МУК») входит в число учредителей АО «МУК», которым также является МУП «Спецавтохозяйство», с номинальной стоимостью долей в рублях 751 тыс. руб. и 249 тыс. руб. соответственно.

В свою очередь ООО «Муниципальная управляющая компания» зарегистрировано в июне 2017 года с уставным капиталом в 10 тыс. руб. Учредителями являются ООО «Промгаз-ацетилен» с долей в 2 тыс. руб. и тот самый Виктор Юдашкин (о котором говорил Игорь Кудин), владеющий блокпакетом. Также господин Юдашкин ровно на таких же условиях (и в аналогичном составе учредителей), как и в ситуации с ООО «МУК» входит в состав учредителей ООО «Водосток». Учредителями ООО «Промгаз-ацетилен» являются семь физических лиц.

Свой протест против создания акционерного общества выразили присутствовавшие на заседании представительницы движения «Пенсионеры за достойную жизнь». По их мнению, с целью увеличения прибыли изменение статуса повлечет за собой рост тарифов на содержание жилья.

Тем не менее, депутаты единогласно проголосовали за создание АО «Муниципальная управляющая компания».

Побеседовав с источниками внутри властных структур, «КС» выяснил, что заинтересованным в деятельности нового общества может быть очень широкий круг лиц, начиная от известного бизнесмена и политика Александра Абалакова – основателя ГК F1, управлявшей в свое время значительной долей новосибирского жилого фонда, до Игоря Кудина и заместителя мэра Данияра Сафиуллина, также имеющих опыт разрешения вопросов в сфере управления жилым фондом.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter