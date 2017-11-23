Как стало известно, мэр Новосибирска Анатолий Локоть уволил директора ДЭУ, отвечающего за уборку дорог в Первомайском районе.

Директор МКУ «ДЭУ №5» Андрей Московкин снят со своего поста. Организация отвечала за уборку улиц в Первомайском районе Новосибирска. Об увольнении стало известно из сообщения мэра Новосибирска Анатолия Локтя на странице Facebook.

«Проверка контрольно-счетной палаты Новосибирска выявила нарушения на предприятии. Средства, выделенные на обслуживание дорог и техники, расходовались неэффективно. – раскрыл причину увольнения Анатолий Локоть. — Каждый бюджетный рубль должен идти по назначению. В ДЭУ-5 будем искать более ответственного руководителя», — дополнил он.

Ранее «КС» уже писал, что по результатам проверки контрольно-счётной палаты выяснилось, что 866 тыс. бюджетных рублей из выделяемых на обслуживание дорог ДЭУ №5 расходуются неэффективно. В числе прочих нарушений аудиторы выявили необоснованное списание топлива, запчастей техники, аккумуляторов, трансформаторов.

Напомним, в январе от тяжести снега рухнула крыша ангара, принадлежащего ДЭУ-5.

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