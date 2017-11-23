23 ноября на конференции новосибирского отделения «Единой России» в региональный политический совет партии было принято восемь новых членов. Среди них — врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

«Андрей Травников состоял в аналогичном совете Вологодской области, сейчас он написал заявление, и решением Президиума, его ввели в состав политического совета новосибирского отделения», — пояснил секретарь Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» заместитель председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Валерий Ильенко.

Помимо главы региона в обновленный состав вошли секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» в Татарском районе НСО Евгений Артюхов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Дзержинском районе Новосибирска Сергей Капишников, руководитель агентства поддержки молодежных инициатив Мисак Маркосян, секретарь ПО «71 Безопасность» местного отделения партии «Единая Россия» Октябрьского района Новосибирска Игорь Раскинд, член местного политического совета местного отделения партии «Единая Россия» в Советском районе Юрий Фоломкин, заместитель директора ФГБУ «НИИТО» им. Я. Л. Цивьяна» Лада Шалыгина. Также были доизбраны 2 члена регионального политсовета — Евгений Панферов и Михаил Рахманов.

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