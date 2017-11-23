В Новосибирске продолжается выполнение программы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Работы ведутся в соответствии с намеченными планами. 21 ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел рабочее совещание на ул. Авиастроителей, где оценил результат ремонта домов №№ 4, 6 и 6а. Работы здесь были выполнены в срок, и их качество не вызвало претензий.

В 2017 году в Новосибирске планируется провести капитальный ремонт 522 многоквартирных домов (МКД). 21 ноября Анатолий Локоть проинспектировал недавно отремонтированные дома №№ 4, 6 и 6а по улице Авиастроителей.

В ходе проверки начальник управления капитального ремонта мэрии Новосибирска Владимир Ткаченко рассказал мэру о том, что на ремонт домов №№ 4, 6 и 6а по улице Авиастроителей направили 36 млн рублей. Указанная сумма была израсходована на ремонт крыш в 2016 году, а также на реконструкцию фасадов, замену систем водоснабжения и ремонт подъездов и подвалов. В 2017 году работы в домах на улице Авиастроителей велись 3,5 месяца, отметил Владимир Ткаченко. Он также добавил, что все три дома ремонтировались одновременно. Гарантия предоставлена на пять лет, однако мэр Новосибирска уверен, что эти дома смогут сохраниться более долгое время.

Анатолий Локоть положительно оценил проделанную работу: «На мой взгляд, качество хорошее, дома выглядят как новые». Кроме того, он подчеркнул, что у отремонтированных домов есть свой неповторимый облик. И ремонт нескольких домов одновременно позволил преобразить весь двор. «Эти дома сделаны по специальному проекту, с очень грамотной планировкой, и разумеется, хотелось провести капитальный ремонт на таком уровне, чтобы жители почувствовали, что они живут в особенных домах», — объяснил глава города.

Помимо этого, Анатолий Локоть рассказал о проблемах с недобросовестными подрядчиками. По словам градоначальника, во время реализации программы капитального ремонта в 2017 году представителям муниципалитета пришлось дважды столкнуться с халатным отношением подрядчиков. «Подрядчики в летние периоды, работая над кровлей, допустили затопление квартир. Конечно, они за свой счет восстанавливают эти квартиры, но это показывает непрофессиональный подход», — прокомментировал мэр города. Помимо этого, он заверил, что за время работы программы уже сформировался список организаций, которые добросовестно выполняют свою работу. В свою очередь плохо показавшие себя подрядчики попадают в «черный список», и договоры с ними в дальнейшем не заключаются.

Мэр также заявил об уменьшении числа жалоб жителей домов на порядок проведения работ, который вызывал нарекания. Отработанный алгоритм позволил минимизировать риски нарушения порядка действий, при котором ремонтные работы начинаются с кровли и только после завершения ее ремонта переходят на фасад и другие части дома.

Член совета многоквартирного дома по улице Авиастроителей, 6а Кристина Ярошенко рассказала корреспонденту «КС» о результатах ремонта: «Капитальный ремонт меня полностью устраивает, как и других жителей дома. Фасад дома, выполненный этим летом, сделан хорошо и, что самое главное, в срок». Кроме того, Кристина Ярошенко добавила, что не обошлось и без недостатков, хотя они, по ее мнению, несущественны.

Впрочем, житель дома по адресу: ул. Театральная, 4 Валентин Петренко поделился мнением с корреспондентом «КС» о том, что жилые дома по улице Театральной не меньше нуждаются в ремонте.

Мэр Новосибирска пояснил, что закон позволяет корректировать очередность проведения капитального ремонта в жилых домах Новосибирска. «Когда мне начинают жаловаться, что дом не попал в программу, хотя его надо делать, по словам жителей, я всегда объясняю, что нужно проводить общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, писать протокол, собирать подписи, и тогда можно повлиять на эту ситуацию», — заверил Анатолий Локоть.

Подводя итоги капремонта домов в текущем году, мэр города рассказал о реализации проекта в целом по городу: «Впервые за все годы реализации программы по капитальному ремонту мы не корректируем количество объектов. У нас их в плане 522, значит, мы точно выполним 522, но и создадим задел на следующий год». На сегодня выполнено 445 объектов. Градоначальник подчеркнул, что в этом вопросе важно, выполняя большое количество работы, не потерять качество. Он также сообщил, что на следующий год планируется провести работы на 600 объектах.

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