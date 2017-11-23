Новокузнецку присвоят статус ТОСЭР

Статус территории опережающего социально-экономического развития получит Новокузнецк, стало известно из выступления губернатора Кемеровской области в совете народных депутатов Кузбасса.

В ходе бюджетного послания губернатор Кузбасса Аман Тулеев сообщил, что Новокузнецк в скором времени получит статус ТОСЭР. Однако соответствующего постановления, которое подписывает вице-премьер Дмитрий Медведев, еще не появилось.

«Буквально на днях с помощью нашего депутата Дмитрия Исламова мы добились значимой победы. Комиссия Минэкономразвития одобрила для города Новокузнецка статус территории опережающего развития», — сказал Тулеев и поспешил призвать всех к тому, чтобы никто не расслаблялся, и все было доведено до конца с поиском инвесторов и работой территории.

Как сказал губернатор, для Новокузнецка – это будет «второе рождение». На сегодня, согласно сведениям, которыми располагает Аман Тулеев, в новую ТОСЭР 14 инвесторов готовы вложить 17 млрд рублей, но необходимо довести число инвесторов, как минимум, до 20. Это позволит создать только в 2018 году 1,5 тыс. новых рабочих мест, а за 10 лет более 10 тыс.

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