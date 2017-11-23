В отношении директора государственного автономного учреждения Новосибирской области «Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибсельмаш» (ГАУ «Сибсельмаш») 22 ноября заведено уголовное дело. Руководитель учреждения подозревается в даче взятки сотруднику правоохранительных органов в размере 150 тыс. руб.

По подозрению в даче взятки в размере 150 тыс. руб. сотруднику правоохранительных органов задержан директор ГАУ «Сибсельмаш». Руководителем этого учреждения является Сергей Гвоздецкий – заслуженный работник физической культуры РФ, заслуженный мастер спорта по вольной борьбе, бывший президент ХК «Сибсельмаш».

С апреля 2017 года сотрудником правоохранительного органа начата проверка финансово-хозяйственной деятельности «ГАУ Сибсельмаш». «Директор учреждения, понимая, что в ходе проверки могут быть выявлены нарушения, связанные с ремонтом беговой дорожки стадиона «Сибсельмаш», которые впоследствии могут повлечь отстранение его от занимаемой должности, лично дал взятку сотруднику правоохранительного органа в сумме 150 000 рублей», – говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по НСО. Эти действия происходили в рамках оперативного эксперимента под контролем сотрудников УФСБ России по Новосибирской области. Сергея Гвоздецкого задержали.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя о применении в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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