В Новосибирске 15-16 ноября прошла 3-я Сибирская конференция по интернет-маркетингу eMarketingSib2017. Ее организаторами выступили ГК «Обувь России» и E-commerce клуб «Сибирь». Участники конференции обменялись опытом и технологиями работы в сфере интернет-маркетинга, а также обсудили его роль этого направления в деятельности компании.

Тема интернет-маркетинга продолжает интересовать все большее количество участников. Об этом можно судить по географии eMarketingSib2017. Конференция вышла за пределы Новосибирска: на ней в этом году можно было встретить участников из Красноярска, Томска, Москвы и других городов России. Важной составляющей eMarketingSib стали мастер-классы по управлению рекламными компаниями, увеличению их эффективности и повышению продаж. Но самой важной можно считать тему будущего интернет-маркетинга. Участники конференции уделили большое внимание тем направлениям развития отрасли, которые, по их мнению, будут актуальны в 2018 году.

С учетом бурного развития интернет-маркетинга в России, не удивительно, что он интересует все большее количество маркетологов и предпринимателей. Соответственно возникает потребность в приобретении необходимых знаний и навыков. «Главное в нашем деле — это опыт. Здесь как с игрой на бирже: кто приходит с деньгами, тот уходит с опытом, а кто приходит с опытом, уходит с деньгами. Мои друзья говорят, что профессиональный таргетолог рождается в человеке тогда, тогда он потратил на это 2 миллиона рублей», – поделился с корреспондентом «КС» организатор конференций SMMSiberia и SMM-аналитик Агентства маркетинговых стратегий MAKС Максим Горбунов.

В ходе конференции было сказано, что в настоящее время главная функция интернет-маркетинга и главный критерий его эффективности ­– это конкретный доход, который он приносит, а не просто популяризация продвигаемого товара или услуги.

«К сожалению, сегодня очень часто приходится иметь дело с директорами, которые не совсем сведущи в теме. Нет понимающих руководителей, которые разбирались бы в теме. Есть исполнители, те, кто работают с трафиком. Да, они могут разбираться в теме, но это совершенно другая роль. Часто можно встретить ситуацию, когда деньги потрачены, а сиюминутного результата нет, и руководитель, думая, что он в этом разбирается, просит маркетолога изменить стратегию. А как оно есть на самом деле? Как проявляют себя проекты на расстоянии, им не интересно», — поясняет Максим Горбунов.

Способствовать решению этой проблемы старались и другие участники конференции. Кроме того, площадка послужила для обмена опытом между компаниями, которые постоянно расширяют свои компетенции в сфере интернет-маркетинга. «Естественно, что в каких-то областях мы более компетентны, чем в других. Поэтому нам особенно интересно участвовать в таких конференциях с выраженной практической направленностью», – отметил директор и учредитель компании ITConstruct Роман Петров.

Многие участники конференции согласились, что практическая направленность конференции помогает разобраться в теме. В частности, истории успехов и неудач докладчиков очень порадовали слушателей. «На eMarketingSib спикеры орудовали кейсами, собственным опытом и все положения своих докладов подкрепляли примерами. Мол, вот инструмент, пользуйтесь, а вот так мы воспользовались и вот таких результатов достигли. Это вдохновляет», – оценил докладчиков основатель компании Post Morning, директор по развитию NDA, преподаватель Первой Академии Маркетинга Павел Федотов. Согласилась с ним и директор проекта BLIZKO.ru в Новосибирске Анна Комарцева. Она заявила, что рынку сильно не хватает практических знаний и умений.

Также в разговоре с «КС» участники позитивно оценили то, что на конференцию были приглашены разные спикеры: дизайнеры, маркетологи, SMM-специалисты. Разнообразие докладчиков помогает лучше понять разные аспекты работы интернет-маркетинга.

Говоря о том, что можно было бы учесть на будущее, участники отмечают необходимость более высокой приоритетизации отдельных тем. Так, Павел Федотов считает, что теме SMM (продвижения в социальных сетях — «КС») стоит уделять большее внимание. «На мой двухчасовой мастер-класс пришло довольно много людей, притом, что он шел параллельно с выступлениями других спикеров, значит людям эта тема интересна», — сделал вывод Павел Федотов. О желании посещать сразу нескольких идущих одновременно выступлений и мастер-классов говорили и другие участники.

В целом, аудитория оценила конференцию положительно. Главным плюсом конференции Павел Федотов считает ее практическую направленность. «В Новосибирске очень сильные маркетологи, особенно в сфере digital. И чтобы рынок развивался гармонично нужно формировать коммьюнити (сообщества — «КС»). И такие конференции, форумы и открытые встречи способствуют этому», – добавил Павел Федотов.

С такой позицией согласен и Максим Горбунов. «Хорошо, что есть интерес к мероприятию, приезжают спикеры из других регионов, а это о многом говорит. Это развивает индустрию, благодаря привлечению новых людей отрасль становится более динамичной. Очевидно, что будущее за технологиями», – отметил собеседник «КС».

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