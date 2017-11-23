В Чановском районе Новосибирской области к запуску готовятся еще пять объектов кластера оздоровительного и бальнеологического туризма «Озерный». Про опыт реализации данного проекта рассказал замгубернатора региона Василий Смирнов.

Во вторник, 21 ноября в Москве на заседании Координационного совета Ростуризма с докладом об «Озерном кластере» выступил замгубернатора Новосибирской области Василий Смирнов. Он сообщил, что уже в следующем году будут запущены в работу пять объектов на территории кластера оздоровительного туризма.

«Пять объектов «Озёрного кластера», в числе которых реконструкция здания «Водогрязелечебница», реконструкция здания «Клуб-столовая», реконструкция здания «Приемник санатория» (создание диагностического блока) и другие, будут профинансированы инвестором, и введены в эксплуатацию в 2018 году», — прозвучало в сообщении.

Напомним, указанный инвестиционный проект реализуется в рамках целевой программы развития внутреннего и въездного туризма в России. На работы по созданию кластера в 2017 году из федерального бюджета, согласно договору между правительством Новосибирской области и Федеральным агентством по туризму, было направлено 63 млн рублей. Из бюджета региона объем финансирования составил 34 млн рублей. В частности, эти деньги были израсходованы на обеспечивающую инфраструктуру — строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод к.п. Озеро-Карачи Чановского района. Инвестор вложил в кластер более 112 млн рублей. В этом году уже были завершены работы по реконструкции и строительству пяти объектов туристической инфраструктуры.

Инвестпроект «Озерный кластер» реализуется с 2013 года. Его главная цель – создание санаторного комплекса, в основе которого лежат природные лечебные факторы: озеро Карачи славится лечебной грязью.

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