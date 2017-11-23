Каким должен быть председатель правительства Новосибирской области?

В кулуарах новосибирской власти обсуждается вопрос, кто при врио губернатора Новосибирской области Андрее Травникове станет председателем регионального правительства. Различные аспекты борьбы за этот пост рассмотрены в тексте «Континента Сибирь» «Кадры еще пока ничего не решили». Теперь редакция обратилась за комментариями к представителям власти, бизнеса и политологам, чтобы выяснить, какую кандидатуру они считают предпочтительной, а также — какими вообще чертами должен обладать кандидат на эту должность.

На сайте «КС» прошел опрос по поводу того, кто лучше всего справился бы с должностью председателя правительства Новосибирской области. Большинство читателей выбрали вариант, при котором врио губернатора Андрей Травников сам будет исполнять эти функции, как это делал предыдущий глава региона Владимир Городецкий. Однако не все опрошенные «КС» эксперты считают этот вариант оптимальным. Так, лидер фракции «ЕР» в законодательном собрании НСО и первый заместитель спикера ЗС Андрей Панферов сказал корреспонденту «КС», что лучше, если посты губернатора и председателя правительства будут разведены. «Первое должностное лицо в субъекте должно осуществлять общее руководство и давать поручения председателю правительства. А он уже — непосредственно точечно разбираться и выполнять те задачи, которые поставит губернатор», — прокомментировал депутат.

В качестве оптимального претендента на пост председателя при таком формате Андрей Панферов называет первого заместителя председателя правительства Владимира Знаткова. Другие опрошенные «КС» эксперты также склоняются к этому варианту. Например, политолог Владимир Леонтьев называет Владимира Знаткова одной из очевидных кандидатур. «Он сейчас исполняет эту роль приемлемо, справляется с ней, необходимый опыт у него есть. В частности, он может урегулировать вопросы между областной администрацией и депутатами заксобрания. Но останавливаться на этом нельзя, необходимо еще внимательнее присмотреться к существующей ситуации», — говорит он. Депутат городского совета Вячеслав Илюхин тоже назвал Владимира Знаткова предпочтительным вариантом. «Я считаю, что это самая логичная фигура. То, что он является практиком, хозяйственником крепким, это бесспорно. Думаю, никто не будет этого отрицать», — сказал он. Наибольшее количество голосов Знатков набрал и в читательском голосовании «КС» — 19 %.

Источник, близкий к исполнительной власти, сообщил «КС», что Владимир Знатков сейчас является фаворитом на пост председателя правительства. Однако рассматриваются и другие кандидатуры, например, заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка. По словам собеседника «КС», этот человек обладает достаточным опытом и впишется в курс на поддержку промышленности и предпринимательства как человек, хорошо знающий реальный сектор новосибирской экономики. Читатели «КС» поставили его на второе место после Знаткова с 16 % голосов.

Кроме того в качестве кандидатуры эксперты называют председателя законодательного собрания Андрея Шимкива, однако отмечают, что у него есть также и губернаторские амбиции.

Ряд экспертов склоняются к тому, что Андрею Травникову стоит искать председателя правительства вне действующей политической системы Новосибирской области. Так, политолог Яков Савченко говорит: «Я надеюсь, что эту должность займет кто-то, кто не связан с местной коррумпированной верхушкой. Надеюсь, что Андрей Травников сумеет найти кого-либо здесь, в области. Или же это будет кто-то приезжий, как и он сам. По многим позициям было бы лучше, если бы это был человек такого же плана, как сам Травников. Совершенно очевидно, что он решает по крайней мере несколько вопросов, которые годами не решались в Новосибирской области. Я имею ввиду, в первую очередь, «мусорную концессию» и четвертый мост». «Еще один вариант — это привезти человека извне. Андрей Травников мог бы пригласить кого-то из своей прежней команды. Существуют опасения, что кандидат со стороны не впишется. Но они напрасны. Если человек будет работать вдумчиво и решительно, то с ним будут считаться», — комментирует этот вариант Владимир Леонтьев.

Есть и те, кто по-прежнему уверен, что власть в регионе должна быть сосредоточена в руках одного человека. Депутат законодательного собрания Владимир Карпов полагает, что наилучшим решением будет вариант, при котором сам губернатор исполняет роль председателя правительства. «Это сложившая практика, которую использовал и Владимир Городецкий. Я вообще не уверен, что у нас в стране, в субъектах наработан опыт разделения этих полномочий. Хотя если этот вопрос будет поставлен, то к подбору лица, которое будет занимать должность председателя правительства, нужно отнестись очень серьезно», – сказал Владимир Карпов корреспонденту «КС». Тем не менее, он добавил, что есть достойные претенденты, в том числе и за пределами нынешнего состава областного правительства.

К этому мнению присоединяется генеральный директор ООО «Первый строительный фонд» Майис Мамедов. «Я думаю, что губернатор должен быть и председателем правительства. Иначе может возникнуть «раздвоение», а, на мой взгляд, этого ни в коем случае нельзя допускать. Достойных кандидатур очень много, не хочу никого обидеть. Но я убежден, что руководитель области должен возглавлять и правительство, и не хотел бы даже рассматривать иные варианты. Иначе могут возникнуть разногласия между губернатором и председателем правительства», — говорит он.

Как правило, эксперты склоняются к тому, что новый председатель правительства должен представлять либо одну из ветвей власти, либо бизнес-сообщество. «По этому поводу существуют разные мнения. Можно искать человека среди депутатов законодательного собрания, или руководителей предприятий, или действующих министров», — комментирует Владимир Леонтьев. При этом эксперты уверены, что сама должность председателя правительства региона — очень значима. Для примера Владимир Леонтьев обращается к федеральному опыту. «Внешняя политика страны «разруливается» на должном уровне, а внутренняя оставляет желать лучшего. Так же и на уровне области. Должен быть очень сильный человек», — поясняет он.

А вот опрошенные «КС» представители промышленности не спешат делать какие-то прогнозы. Так, заместитель генерального директора АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов» Валерий Эдвабник сказал, что этим вопросом не интересуется. А генеральный директор Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий Юрий Бернадский ответил, что это будет решение губернатора.

Стоит также отметить, что ситуация с выбором кандидатуры на роль председателя правительства осложняется еще и противоречиями внутри действующего состава министров и вице-премьеров, а именно конфликтом внутри прежней команды Владимира Городецкого – между Владимиром Знатковым и другим зампредом правительства Сергеем Боярским. Назначение Знаткова вызовет негативную реакцию той части областного аппарата, которая придерживается распространенного мнения, что Знатков не был лоялен Городецкому, которому обязан карьерой, а новый руководитель области тем более не сможет положиться на него. Сергей Сёмка в этом смысле намного более удобная фигура для Андрея Травникова, особенно, если учесть, что, выбрав Сёмку, который традиционно далек от интриг, врио губернатора заручится поддержкой Александра Карелина – одного из двух, наряду с Виктором Толоконским, самых влиятельных новосибирцев.

Говоря о том, какими качествами должен обладать председатель правительства, депутат заксобрания НСО Юрий Зозуля отмечает: «Идеальный вариант, если будет сочетание опыта аппаратной работы в рамках государственных органов власти и профессиональных компетенций с точки зрения экономических взглядов. Причем обязательно, чтобы эти экономические взгляды основывались на современных рыночных подходах. Далее — человек должен уметь слушать и слышать других. Не считать априори свое мнение единственно верным — иначе это тупик развития. И еще аспект — это активная позиция. Это должен быть человек, который готов к изменениям и не боится их. Не боится брать на себя ответственность. Ведь любое движение вперед и попытка развития предполагают изменения, и нужно быть психологически готовым к ним. Ну и, наконец — креатив. Очень желательно иметь хоть какой-то опыт генерации собственных идей. Это основные критерии — как профессиональные, так и человеческие».

Также участники процесса отмечают, что с выбором кандидатуры Андрею Травникову тянуть не стоит, поскольку область ждет от него сильных решений. «Сейчас он присматривается к ситуации, все еще впереди, но медлить с активными действиями не нужно. Видно, что Травников — действительно порядочный человек, имеет опыт работы в новых для себя коллективах, никаких конфликтов с ним нет. Но люди хотят кардинальных решений, — подытоживает эту позицию Владимир Леонтьев. — Область ждет руководителя, который начнет наводить порядок. Не саблей махаться. Но принимать решительные взвешенные действия. Так что надо искать, необходимо учесть много факторов, и решение лучше принимать в ближайшее время».