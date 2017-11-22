Вице-мэр Томска Александр Цымбалюк освобожден от занимаемой должности

Заместитель мэра Томска Александр Цымбалюк покинул свой пост, и с 22 ноября его обязанности временно возложены на заместителя мэра Томска по экономике Михаила Ратнера.

Александр Цымбалюк последние два года исполнял обязанности первого заместителя мэра, осуществлял оперативное управление деятельностью администрации и ее органов. В его введении находились вопросы, связанные со строительством, реконструкцией и проведением капитального ремонта муниципальных объектов, организация дорожной деятельности, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Томска, исполнение ряда муниципальных программ, а также решение вопросов обманутых дольщиков. Кроме того, Александр Цымбалюк являлся официальным представителем мэра в Думе города Томска.

Как ранее сообщало НИА Томск, заместитель мэра Александр Цымбалюк покинул штаб по строительству жилого района Южные Ворота в томской агломерации, созданный по поручению губернатора Сергея Жвачкина и уже 1 ноября не участвовал в очередном ежемесячном совещании в связи с отпуском и возможной сменой места работы.

«Никаких трагедий нет. Но мы теряем надежного «бойца», который, я надеюсь, на другом посту все равно будет работать вместе с нами», – сообщил «НИА Томск» 1 ноября участникам штаба заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Томской области Евгений Паршуто.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter