В Новосибирске запустят снегоплавильную станцию, созданную на заводе «Труд»

В Новосибирске готовится к запуску снегоплавильная станция местного производства. Установку спроектировал и собрал новосибирский завод «Труд».

Первая снегоплавильная станция местного производства готовится к запуску в Новосибирске. Разработкой станции занимается ОАО «Машзавод «Труд». Не так давно мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал журналистам о планах запуска третьей снегоплавильной станции в городе, подчеркивая, что станция построена силами местного завода. В среду, 22 ноября глава города посетил цех завода, где ему продемонстрировали установку. Мэр напомнил, что площадки для временного складирования снега будут вскоре ликвидированы в соответствии с российским законодательством, а потому строительство снегоплавилен – стратегически важное направление.

«Вскоре такой способ (складирование – «КС») утилизации снега уйдет в прошлое, и перспектива именно за снегоплавильными станциями», — сказал мэр.

По словам руководителя проекта Олега Загайнова, новая установка способна плавить тысячу кубометров снега в сутки, а ее стоимость в десять раз ниже зарубежных аналогов. Следовательно, себестоимость тарифа на плавление снега также ниже тех, что заложены в уже работающих станциях канадского производства, по предварительным подсчетам на 50 рублей за кубометр.

«Основное отличие нашей машины от импортных и отечественных аналогов – она производит разделение воды, мусора и песка. Вода проходит через очистные сооружения и возвращается обратно на плавление, мусор утилизируется, песок уходит во вторичное производство, – поделился Олег Загайнов и добавил, что производством уже заинтересованы Тюмень, Новокузнецк, Сургут и Красноярск.

Станция разместилась в Ленинском районе и сейчас работает в тестовом режиме, но в скором времени предполагается запустить ее на полную мощность. Намечая перспективы, Анатолий Локоть предположил, что установка местного производства будет также актуальна для предприятий Новосибирска и управляющих компаний, которые занимаются уборкой снега во дворах. Насколько же действительно перспективен проект создания снегоплавильных станций на базе местного завода городские власти узнают весной.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter