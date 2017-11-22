Замгубернатора Новосибирской области Александр Титков поручил проверить ситуацию с муниципальным жильем в Убинском районе

Общественники из организации «Гражданский патруль» обратили внимание новосибирских региональных властей на задыхающийся от канализационных испарений дом инвалидов в селе Убинское. В областном правительстве уже приняли решение о направлении специальной комиссии в Убинский район.

Дом инвалидов в селе Убинское Новосибирской области уже несколько лет задыхается от канализационных испарений. Такими сведениями поделились общественники «Гражданского патруля». Местные власти годами не могут устранить проблемы в муниципальном жилье, которое передано по договору социального найма одиноким пожилым людям и инвалидам. Согласно информации активистов, в доме проживает около 20 семей.

«На первом этаже есть пять проблемных квартир, в которых постоянно происходит засор канализации. Сантехник винит жильцов. Но мы считаем, что в доме давно не работает система канализации, и требует реконструкции. Но делать этого никто не хочет. В прошлом году, чтобы избавить нас от канализационной вони, управляющая компания вешала ароматизаторы воздуха. Только от него дышать вообще нельзя было», — рассказала общественникам одна из жительниц дома.

Привлеченная «Гражданским патрулем» ГЖИ по результатам проверки выявила в действиях администрации района нарушения жилищного законодательства, однако не обнаружила подтопления технического подполья канализационными стоками, на которые жаловались жильцы.

«Жильцы объясняют это кратковременными, принятыми в срочном порядке мерами коммунальщиков к приезду контролера, которые впоследствии оказались крайне не эффективными. И после проверки проблема вернулась на свое место», — говорится в сообщении общественной организации и уточняется, что с просьбой решения проблем дома активисты обратились в Роспотребнадзор и прокуратуру.

В среду, 22 ноября в региональном правительстве рассказали, что замгубернатора Александр Титков поручил проверить факты, изложенные общественниками. В четверг в Убинское будет направлена специальная комиссия министерства труда и социального развития области.

«В случае обнаружения обозначенной проблемы муниципалитет незамедлительно должен провести полноценный ремонт коммунальной системы», — прокомментировал ситуацию Александр Титков.

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