Сельхозпроизводители НСО, перевыполнившие плановые показатели программ, получат дополнительную господдержку

Аграриям Новосибирской области региональные власти пообещали оказать дополнительную финансовую поддержку. Изменения в областную программу развития сельского хозяйства были одобрены на заседании регионального правительства.

Власти Новосибирской области одобрили изменения в программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 годы». В частности, нововведениями предполагается направить сельхозпроизводителям региона дополнительно 240,2 млн рублей на компенсацию части затрат на приобретение животных молочного и мясного направления, а также на техническое переоснащение.

Отметим, что эти деньги получат предприятия сельского хозяйства, которые перевыполнили программу по закупке мясных и молочных животных, а также хозяйства, увеличившие посевные площади по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, средства планируется предоставить на возмещение затрат на приобретённую сельхозпредприятиями по инвестиционным кредитам технику.

Как рассказал министр сельского хозяйства региона Василий Пронькин, в этом году государственную поддержку в виде субсидий получили 147 крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателя региона. Все они увеличили посевные площади. Наибольшие количество заявок поступило от аграриев Татарского (22 заявки), Карасукского (14 заявок), Кочковского (13 заявок) районов области.

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