Компания «СИБЭКО» объявила о взаимодействии с Национальным бюро кредитных историй. Договор был подписан 20 ноября.

АО «СИБЭКО» в минувший понедельник подписало договор с АО «Национальное бюро кредитных историй». Как рассказала официальный представитель новосибирской энергокомпании Анастасия Степанова, теперь сведения о просроченной задолженности за тепло и горячую воду будут фиксироваться в кредитных историях потребителей. В частности, эта мера коснется тех абонентов, которые не оплатили задолженность в течение 10 дней после того, как в их адрес был выписан судебный приказ по взысканию.

«В будущем данная запись может стать причиной отказа в кредитовании неплательщика в банках, микрофинансовых организациях, кредитных потребительских кооперативах, ломбардах и других организациях», — рассказала о последствиях игнорирования оплаты услуг Анастасия Степанова.

К слову, это не единственная мера, которую решила предпринять компания в отношении должников. Ранее в «СИБЭКО» сообщали о планах по аресту автомобилей, принадлежащих неплательщикам.

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