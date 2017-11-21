Кредиты от Бинбанка стали еще доступнее

Малый и средний бизнес в России продолжает набирать темпы развития. Так, объединенная исследовательская компания IHS Markit в начале ноября доложила о росте в России показателя деловой уверенности — до максимума с июня 2013 года. По данным исследователей, отечественные предприниматели готовы уже в ближайшем будущем наращивать капиталовложения, создавать новые рабочие места и увеличивать оплату труда. Этому должно способствовать и падение стоимости кредитов для бизнеса. В частности Бинбанк на днях объявил о снижении кредитной ставки для МСБ.

Корпоративное кредитование, резко просевшее в кризисном 2016 году, уже в первой половине 2017 года постепенно стало выходить из зоны стагнации. Рост спроса бизнеса на заемные ресурсы подтверждают как данные ЦБ, так и практика самих кредитных организаций — причем не только на закрытие кассовых разрывов и рефинансирование займов, взятых ранее по высоким ставкам, но и на инвестиционные нужды. Закрепить этот тренд должно позволить дальнейшее снижение ставок по кредитам. Одним из пионеров в этом направлении выступил Бинбанк. Снижение ставок произошло как по инвестиционным, так и по оборотным кредитам.

Так, ставки по инвестиционным кредитам снижены на 4-5 процентных пунктов, при этом минимальная ставка составила 9,9% годовых. Инвестиционные кредиты предоставляются малому и среднему бизнесу на долгосрочные цели, включая ремонт и реконструкцию, расширение бизнеса, развитие новых направлений, приобретение недвижимости, транспорта и оборудования. Кроме того, представители МСБ в рамках этой программы могут рефинансировать кредиты, полученные ранее по более высоким ставкам в других банках на аналогичные цели.

Ставки по кредитам на пополнение оборотных средств снизились на 1-4 процентных пункта в зависимости от типа выдачи. Так, минимальная ставка по возобновляемой кредитной линии теперь составляет 9,6% годовых (снижение на 1 -1,5 пункта), а кредит в форме единовременной выдачи или невозобновляемой кредитной линии теперь можно оформить под 10,9% годовых (снижение на 3-4 пункта).

Особенно стоит подчеркнуть важность оборотных кредитов. Они позволяют юридическим лицам получить дополнительный источник финансирования, к примеру – на закупку товара или производственных материалов. По оборотным кредитам также доступно рефинансирование займов, прежде оформленных в других банках. По мнению аналитиков, меры, предпринятые Бинбанком, соответствуют текущим экономическим реалиям и предвосхищают их. Рост выдачи кредитов выгоден банку для дальнейшего усиления своих позиций и увеличения доли на рынке в будущем. Схожие шаги готовы предпринять и другие крупные российские банки, тем более, что о важности таких мер говорил в том числе и президент России Владимир Путин. В рамках своего выступления в январе 2016 года на Всероссийском предпринимательском форуме «Малый бизнес – национальная идея?» президент отметил, что «и Правительство, и Банк России постоянно думают над тем, как в отдельных отраслях экономики создать наиболее благоприятные условия для такого фундаментального вида деятельности, как кредитование».

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