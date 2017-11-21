Новосибирская прокуратура провела проверку информации об установке в Барабинском районе остановочного павильона стоимостью около 500 тыс. рублей. Сведения, которые массово появлялись как в региональных, федеральных, так и зарубежных изданиях, не подтвердились.

В прокуратуре Новосибирской области отчитались о проверке сведений по установке в микрорайоне Газовиков Барабинска остановочного павильона, на который из городского бюджета было израсходовано 500 тыс. рублей. Напомним, в октябре город прославился благодаря автобусной остановке, на которую по признанию администрации было потрачено порядка указанных полумиллиона рублей. О затратах власти отчитались на официальном сайте администрации, однако позже публикация была удалена. Сама же остановка была сделана из металлокаркаса и профлиста и вскоре ее снесло ветром. Тем не менее прокуратура не нашла нарушений в ходе проверки.

«Фактов выделения администрацией Барабинска, а также фактов нецелевого расходования бюджетных средств на установку остановочного павильона в микрорайоне Газовиков не выявлено», — говорится в сообщении и дополняется, что на установку павильона было затрачено 32 тыс. рублей из бюджета МБУ «Городская служба благоустройства» Барабинска.

Впрочем, на сохраненных скриншотах удаленной записи об открытии остановочного павильона видна информация о затратах в 500 тыс. рублей. Когда ситуация с остановкой дошла до скандала, то представители городской администрации сказали, что сумма была озвучена по ошибке.

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