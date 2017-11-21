Покупкой пилотной единицы этого инновационного для России вида транспорта заинтересовался после встреч с представителями «Роснано» врио губернатора НСО. Как отметил Андрей Травников, такое приобретение не только поможет оценить перспективы использования электробуса в Новосибирске, но и поддержит новосибирский завод «Лиотех» в стремлении выйти на федеральный рынок производства электротранспорта.

По словам главы региона, на недавних встречах со специалистами из «Роснано» который занимается не только поддержкой инновационных проектов, связанных с нанотехнологиями, но и образовательными проектами, были затронуты обе темы. В частности, обсуждались перспективы загрузки и развития уже сложившиеся предприятий — завода «Лиотех», ЗАО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», «Оксиал».

Андрей Травников отметил, что у «Лиотеха», который производит литиевые батареи, есть все шансы выйти на рынок производства электротранспорта России, так как ряд регионов уже заявили о намерении расширить парк троллейбусов с удлиненным бесконтактным ходом, с использованием аккумуляторных батарей, а столица и вовсе планирует постепенный переход на электробусы. «Это открывает дополнительный рынок для предприятия», — уверен врио губернатора.

«Для того, чтобы поддержать интерес к теме, я подтвердил, что мы намерены приобрести в НСО пилотную единицу электробуса, чтобы оценить перспективу использования этого транспорта. Надеемся, что администрация Новосибирска также поддержит эту инициативу», — пояснил врио губернатора.

Стоимость электробуса пока не уточняется, но Андрей Травников отметил, что этот рынок только формируется, и выразил надежду, что электробусы будут включены и в госпрограмму по субсидированию. В таком случае «цена на этапе внедрения будет сопоставима со стоимостью автобуса».

Вторым вопросом, по которым планируется сотрудничать с «Роснано», стало обсуждение возможности создания в регионе квалификационного центра. «В соответствии с новым законодательством, все профессии требуют соответствующих подтверждений квалификации. Многие компании сегодня занимаются этой деятельностью, в том числе и «Роснано» создали соответствующий фонд. И если будет заинтересованность от наших работодателей, мы готовы инициативу поддержать», — отметил Андрей Травников.

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