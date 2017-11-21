Очередное назначение в администрации Красноярска получил человек из краевого минтранса

Мэр Красноярска Сергей Еремин назначил себе нового пресс-секретаря после того, как Евгения Цесарская, занимавшая эту должность при Эдхаме Акбулатове, подала в отставку по собственному желанию.

В мэрии Красноярска произошло очередное обновление кадрового состава: глава города Сергей Еремин назначил себе пресс-секретаря. Ожидания красноярских СМИ оправдались: должность пресс-секретаря мэра заняла Елена Лунева, уже работавшая с Ереминым, когда он был руководителем краевого минтранса. Лунева в министерстве была так же его пресс-секретарем.

На сайте городской администрации Елена Лунева уже числится в кадровом составе. Официально ее должность звучит «Заместитель руководителя департамента информационной политики – начальник отдела оперативной информации (пресс-секретарь главы города)». Она приступила к исполнению своих обязанностей с 20 ноября.

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