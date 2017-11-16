В Новосибирской области (НСО) сменился губернатор, и это породило разговоры о возможности других кадровых перестановок. В частности, под вопросом место представителя исполнительной власти региона в Совете Федерации, которое сейчас занимает Надежда Болтенко. Официально ее полномочия истекают в сентябре 2018 года, и сохранит ли она должность, пока неизвестно. Насколько эффективна работа сенатора и ее коллеги Владимира Лаптева, разбирался «КС».



«Континент Сибирь» продолжает изучать мнения делового и политического сообщества о деятельности представителей Новосибирской области в федеральной власти. На этот раз в фокусе внимания редакции члены Совета федерации Федерального собрания РФ Надежда Болтенко и Владимир Лаптев. Последний раз эффективность их работы «КС» оценивал в 2015 году. Теперь редакция вернулась к вопросу, опросив представителей политического сообщества, общественников и экспертов-политологов, чтобы понять, какую роль в жизни региона играют его представители в Совете Федерации.

Согласно информации, предоставленной «КС» пресс-службой правительства НСО, «представитель от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области продолжает осуществлять свои полномочия до вступления в силу решения вновь избранного гражданами губернатора о наделении полномочиями нового члена Совета Федерации». То есть после выборов главы региона в сентябре 2018 года новый губернатор должен принять решение о том, будет ли продолжать представлять его интересы Надежда Болтенко или это лучше удастся другому кандидату. Полномочия сенатора от Законодательного собрания Владимира Лаптева истекают позже — в сентябре 2020 года. При этом тот факт, что в Новосибирской области теперь целых два бывших губернатора, готовых продолжать активную работу на благо региона, породил разговоры об их вероятном переходе в Совет Федерации, сделав вопрос еще более актуальным.

Обсуждение этой темы с экспертами показало, что оценка работы представителей Новосибирской области в Совете Федерации часто сопряжена с критикой самого института сенаторов как такового. Например, политолог Яков Савченко считает, что сам этот орган является фикцией. «Об их деятельности на федеральном уровне мы практически ничего не знаем. Так о какой эффективности можно говорить? — поясняет эксперт. — Я полагаю, они просто занимают привилегированные места, которые предназначаются для Новосибирской области, вот и все. При этом они ничем не отличаются от остальных так называемых сенаторов. Эти люди, которые по существу дела никем не избраны, а кооптированы, входят в декоративный, ничего не решающий орган, который лишь создает иллюзию разделения властей в нашей стране. У нас ведь все иллюзорное — иллюзорный парламент, иллюзорные партии, иллюзорная демократия… Это в равной мере относится ко всем членам Совета Федерации».

Также собеседники «КС» отмечают, что не всегда ясно, в чем именно должны заключаться результаты работы сенаторов. Например, депутат ЗС НСО Юрий Зозуля говорит, что прежде чем высказывать мнение о деятельности членов Совета Федерации, необходимо разобраться в критериях. «Чтобы высказывать оценку деятельности членов Совета Федерации, нужно прежде всего понимать предмет их работы. И не в виде ссылок на Конституцию и законы, а в виде реальных действий. Вообще, хоть кто-то знает, что делают сенаторы? Об этом практически ничего не говорится. Может, вся их реальная деятельность лежит в сфере не публичного лоббизма тех или иных вопросов? Те или иные финансовые или другие блага, полученные областью, — это в том числе потому, что сенатор вовремя с кем-то встретился и склонил точку зрения человека в нашу пользу или он просто рядом постоял? Я не думаю, что это все относится к публичной сфере. Поэтому и оценивать их эффективность сложно», — говорит он. Кстати, вспоминая о том, что могут делать представители региона в СФ, можно привести в пример работу предыдущего сенатора Виктора Косоурова.

Существует и критерий, понятный всем. Большинство ждет от членов Совета Федерации привлечения в регион реальных финансовых средств. Ведь именно для лоббирования интересов региона сенаторы и выбираются. Однако на данный момент такого результата ни Надежда Болтенко, ни Владимир Лаптев представить не могут. Но участники процесса надеются, что он появится в ближайшее время. Лидер фракции «ЕР» в Законодательном собрании НСО Андрей Панферов в разговоре с корреспондентом «КС» сказал: «Мне тяжело судить, потому что сенаторы находятся в некотором отрыве от региона. Но, зная, какие вопросы они решают, и как часто посещают Новосибирскую область, можно сказать, что со своими задачами они справляются. Особой критики в адрес ни Владимира Лаптева, ни Надежды Болтенко я не слышал. Что касается привлечения финансовых средств в регион или решения конкретных острых вопросов, учитывая, что наши члены Совета Федерации — это активные люди, я думаю, что в скором будущем, уже в 2018 году, мы увидим результаты их работы и в денежном выражении. Конечно, все сразу не может получиться, оба человека впервые на этой должности, поэтому все еще впереди».

Если переходить к конкретным лицам, то фигура сенатора Владимира Лаптева для большинства жителей Новосибирской области загадочна (как, например, был загадкой депутат Госдумы Валентин Бобырев). Никто из опрошенных «КС» спикеров так и не смог назвать ни одного конкретного результата его работы. «По поводу Владимира Лаптева я не могу сказать ничего ни в плюс, ни в минус. Единственное, что могу отметить, что пока не видел от него каких-то явных дел», — отмечает политолог Владимир Леонтьев. Если просмотреть упоминания о сенаторе в СМИ, то тоже можно заметить, что все они — технические. О конкретных поступках, заявлениях или проектах с его стороны ничего не слышно. При этом ряд спикеров в разговоре с корреспондентом «КС» упомянули, что не видели его и на крупных мероприятиях региона, включая юбилей Новосибирской области. Один из собеседников «КС» на условиях анонимности напомнил о том, что даже сам выбор Владимира Лаптева в качестве сенатора от ЗС вызывал множество вопросов. Неясно было, за какие именно заслуги или достижения он получил это место. Также непонятным остается и его роль в жизни Новосибирской области на сегодняшний день. На запрос редакции по поводу его деятельности за последние два года на момент публикации сенатор ответить не успел. Также не прислала ответ и Надежда Болтенко. Интересно, что два года назад на аналогичный запрос «КС» она тоже не ответила. С другой стороны, например, депутаты Госдумы всегда оперативно реагируют на подобные вопросы и активно делятся результатами своей работы с редакцией.

В отличие от своего коллеги, Надежда Болтенко регулярно появляется в регионе, участвует в публичных мероприятиях и часто делает различные публичные заявления. Например, по ее инициативе прошел Международный конгресс женщин стран ШОС и БРИКС, который посетила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а это серьезное мероприятие федерального уровня. Кроме того, Болтенко возглавляет женсовет области.

Политолог Владимир Леонтьев считает, что Надежда Болтенко в своей должности для региона полезна. «Это действительно опытная женщина, опытный специалист. У нее своеобразный подход к решению вопросов, но если она захочет, то может их решать. У нее выстроена определенная работа, да и помощники неплохо справляются. В целом ее работу можно назвать удовлетворительной. Она на своем месте», — комментирует эксперт.

Надежда Болтенко всегда была известна прежде всего в семейной и «женской» политике. И интересно, что именно в сфере семьи общественность Новосибирской области подвергает критике ее высказывания. Например, заместитель председателя общественной организации «Вектор» Андрей Андреев говорит, что деятельность Надежды Болтенко не только не помогает, но часто, наоборот, мешает Новосибирской области. «Взять хотя бы ее заявление о снятии детских пособий с многодетных семей для того, чтобы не плодить социальное иждивенчество. Такие высказывания недопустимы для человека ее уровня. А теперь социальные работники повторяют за ней, обвиняя многодетных в иждивенчестве. А на родительском собрании 3 мая Надежда Болтенко предложила проводить проверки в родных семьях на предмет качества детского питания. Это тоже вызвало возмущение. Вместо того чтобы сейчас закрывать дыры в законах, она продолжает нагромождать противоречия», — поясняет он свою позицию. «А положительного результата от работы наших сенаторов не видно. Мы слышим, как депутаты Законодательного собрания жалуются, что движения снизу вверх нет. Что их предложения и инициативы тонут в Москве. И по идее, как раз сенаторы могли бы помочь этому процессу. Но вместо этого все только стопорится, и в итоге это может привести к серьезным последствиям», — добавляет общественник.

Вспомним также, что именно Надежда Болтенко считалась одной из основных сподвижниц экс-главы региона Владимира Городецкого. Даже последнее громкое назначение — министра социальной политики и труда Ярослава Фролова — приписывают ее влиянию. Но Владимир Городецкий больше не является губернатором, и вот в Интернете появляется интервью, в котором Надежда Болтенко рассуждает о том, что некоторых глав регионов и впрямь следовало уволить как больных и старых. Ряд представителей политического сообщества подтвердили «КС», что видели видеозапись этого интервью, которое затем однако отовсюду исчезло. Журналист, на которого ссылаются опубликовавшие высказывание издания, утверждает, что подобного интервью никогда не брал. В сети осталось лишь несколько упоминаний об этом тексте. Один из наблюдателей в разговоре с «КС» заметил, что не удивится, если выяснится, что интервью действительно существовало, но позже было изъято из Интернета. По его словам, уже не первый раз Надежда Болтенко меняет свое мнение на прямо противоположное в зависимости от обстоятельств. Поэтому не стоит удивляться, если она постарается отмежеваться от своего соратника, который и обеспечил ее местом в СФ. Но вряд ли такое поведение поможет ей сохранить должность, учитывая, что Владимир Городецкий планирует продолжать активную работу в регионе. Пока других критических высказываний в адрес экс-губернатора от Надежды Болтенко не звучало.

Возвращаясь к критике в адрес сенаторов, эксперты отмечают, что представители области в Совете Федерации не принимали участия в обсуждении наиболее резонансных вопросов, таких как «мусорная концессия», строительство четвертого моста, «тарифные войны» и подобные. «Институт сенаторства у нас в области никакой, — прокомментировал это обстоятельство один из собеседников «КС», — Ни в одном важном вопросе, который требовал вмешательства с федерального уровня, они не засветились». Существует и мнение, что региону стоит серьезно задуматься о том, чтобы сменить представителей в СФ на более активных и уважаемых в Москве людей.

Кстати, на сайте «КС» прошел опрос читателей о том, кто мог бы стать наиболее удачной кандидатурой в Совет Федерации в следующий раз, когда бы он ни случился. В качестве вариантов ответов были предложены те представители политического сообщества, чьи вероятные кандидатуры называют сейчас эксперты, а также бывшие сенаторы и кандидатуры, которые обсуждались в 2015 году. По результатам опроса наибольшее количество голосов получил пункт «Другой кандидат». При этом читатели постеснялись предложить свои варианты, за исключением одного: президента ОД «Культура и Мы» Августы Золотых-Ивановой. Из числа предложенных «КС» кандидатов больше всего голосов получил экс-губернатор Красноярского края и Новосибирской области, бывший полпред в СФО Виктор Толоконский, за которого проголосовало 25% читателей. Чуть меньше — 23% — выбрали бывшего губернатора региона Владимира Городецкого. Интересно, что действующие сенаторы получили очень мало голосов: Владимир Лаптев — 9%, а Надежда Болтенко — всего 2%. В опросе участвовало больше 1,5 тыс. человек.

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