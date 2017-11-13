Выставка за полмиллиарда рублей открылась в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска в воскресенье, 12 ноября состоялось открытие мультимедийного исторического парка «Россия – моя история».

В Новосибирске на территории построенного в 1913 году гарнизонного Дома офицеров в минувшее воскресенье открылся мультимедийный исторический комплекс «Россия – моя история». Напомним, в парк было вложено 537 млн рублей, из которых 430 млн рублей – средства бюджета Новосибирской области, а 107 млн рублей – «Газпрома». Реализация проекта велась с 2016 года, когда регион попал в число десяти пилотных субъектов, где были запроектированы такие выставки. В торжественной церемонии открытия 12 ноября участие приняли полпред президента в Сибири Сергей Меняйло, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников и епископ Егорьевский Тихон Шевкунов.

«Уникальный образовательный проект знакомит с историей России с древнейших времён до наших дней, его реализация является знаменательным культурным событием для регионов Сибири и страны в целом, – сказал Сергей Меняйло, обращаясь к участникам мероприятия.

В музее не найти экспонатов: выставка представлена с помощью различных информационных носителей, таких как сенсорные столы, экраны, кинотеатры, лайтбоксы, коллажи. Три этажа музея включают в себя четыре экспозиции, посвященные Рюриковичам, Романовым, началу ХХ века и истории России после Великой Отечественной войны вплоть до наших дней. Ранее Андрей Травников говорил об идее построить на базе музея культурный кластер. Ту же мысль на открытии выставки высказал полпред Сергей Меняйло, пояснивший, что на примыкающей к историческому парку территории предусмотрены аллеи, детские площадки, кафе, зоны для выступлений творческих коллективов. В настоящий момент решается вопрос транспортной доступности музея: уже оборудована остановка «Парк-музей», но маршрут еще не запущен.

Первый парк «Россия – моя история» был открыт в Москве в 2015 году на ВДНХ. После этого, спустя год, было принято решение о создании мультимедийных исторических парков в 17 субъектах РФ. В Сибири – это в Новосибирской и Омской областях. По сообщению омского минкульта, открытие исторического парка в Омске запланировано на 15 ноября.

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