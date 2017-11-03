26 октября в жилом квартале «Жуковка» прошел светский вечер «Под музыку Вивальди». В уютной и живой обстановке под музыкальное сопровождение всем гостям была представлена обширная программа, включающая презентацию, фуршет, дефиле, экскурсию по комплексу, тест-драйв, розыгрыш призов и другие развлекательные мероприятия от партнеров.

В течение всего вечера в зале звучали музыкальные произведения Вивальди, которые вживую исполнял талантливый квартет артистов Новосибирской консерватории «Виртуозы Сибири». Среди участников ансамбля выступал харизматичный скрипач-профессионал Алексей Кобринский, в руках которого инструмент раскрывается по-особенному. Изящное и легкое исполнение классической музыки цикла «Времена года» А. Вивальди придало мероприятию свою атмосферу, а слушатели зарядились неповторимой энергетикой.

Одним из самых насыщенных мест вечера стала фуршетная зона от ресторана «Сезоны». Гости с интересом сосредотачивались в этой части отеля, наслаждались закусками от шеф-повара и напитками, предлагаемыми сомелье. Холодные закуски включали в себя волованы с красной икрой и маслом, брускетты с томатом и базиликом, тигровые креветки с огурцом и множество других блюд. Среди горячих закусок были представлены угорь, мини-шашлычок из курицы, утка с яблоком и ананасом, мини-медальоны со шпинатом и грибным соусом. На десерт предлагались фруктовые шпажки, десерт со свежей ягодой и тирамису. Из напитков можно было продегустировать свежесваренный черный кофе, различные морсы.

После дегустации гости могли совершить экскурсию по жилому кварталу. В продолжение вечера у каждого посетителя была возможность пройти тест-драйв автомобилей Porsche от компании «ПРЕМИУМ ПАРК» Porsche Центр Новосибирск по территории ЖК «Жуковка», а также получить консультацию специалиста или записаться у менеджера на салонный тест-драйв. На площадке комплекса «Жуковка» были выставлены модели Panamera, Macan, Cayenne.

В ходе мероприятия приветственное слово произнес генеральный менеджер апарт-отеля «Резидент Жуковка» Иван Юдин, который вкратце рассказал о культурных мероприятиях, выставках, которые проводят в отеле для своих гостей: на прошлой неделе выступал саксофонист, по воскресеньям проводятся детские мероприятия. В декабре планируется посещение бассейна.

В центре зала для всех участников была проведена презентация итальянского парфюмерного бренда «Acqua di Parma» от LVMH — одного из крупнейших концернов различных товаров класса люкс в мире. Представитель компании знакомила с историей бренда, его ценностями (искусство лаконичности, совершенное несовершенство, изысканный свет Италии), а также предлагала лично оценить и попробовать аромат, олицетворяющий Италию. Гостям рассказали, что все флаконы изготавливаются вручную на небольших фабриках, мастерство передается из поколения в поколение.

Чуть позже ведущий вечера Алексей Шипелкин предложил гостям насладиться модным показом и пригласил всех на просмотр дефиле от салона вечерних и свадебных платьев Lorange. Демонстрация платьев проходила с участием моделей от модельного агентства Models Time, над образом и стилем моделей работали мастера студии красоты Black and white и прекрасный стилист Светлана Руденко.

Следом был организован мастер-класс о принципах декорирования от дизайнера Натальи Оспенниковой, отметившей душевное наполнение мероприятия. Владелица салона эксклюзивных интерьеров Imperio Grande дала полезные советы о единстве и гармонии при работе с дизайном, рассказала о фокусных точках, ритме и сбалансированности в помещениях, поделилась личным опытом работы с масштабами и пропорциями, симметрией и фактурностью.

Весь вечер гости в элегантных нарядах встречали друзей и наслаждались происходящим, заводили новые знакомства и позировали перед вспышками фотокамер.

В завершение светского мероприятия организаторами был проведен розыгрыш эксклюзивных подарков и призов от организатора, для участия в котором гостям необходимо было заполнить анкету и опустить ее в специальный лототрон. Спонсорами розыгрыша выступили партнеры мероприятия — салон «Цветы Афродиты» и апарт-отель «Жуковка», дающий победителю право на свидание с проживанием в номере отеля.

Фотографии предоставлены журналом «Стиль»

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