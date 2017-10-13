Сторонники Навального в Новосибирске хотят провести еще один пикет

Сторонники Алексея Навального подали в мэрию уведомление о проведении пикета 15 октября в Первомайском сквере (имеется в распоряжении редакции). Напомним, что предыдущая их акция не была согласована мэрией и в итоге ее организаторы были арестованы.

Цель нового мероприятия — поддержка заключенных, в том числе и руководителя штаба Навального в Новосибирске Сергея Бойко, который был приговорен к аресту на четверо суток за проведение несогласованного публичного мероприятия. Также в Новосибирске были лишены свободы еще два сторонника Навального: Антон Картавин и Роберт Исаев, ожидает суда Милена Варивода.

Напомним, что Сергей Бойко был арестован в этот понедельник. Он обвинялся в проведении публичного мероприятия без уведомления властей 7 октября. При этом мэрия Новосибирска заранее предупредила участников акции о том, что мероприятие не согласовано, и предложила перенести акцию на другую площадку, напомнив организаторам о возможных для них последствиях несоблюдения закона. В ходе самой акции никаких задержаний не происходило, а ее участники были арестованы уже позже.

Однако теперь сторонники Навального обвиняют мэрию в несправедливости. А Сергей Бойко опубликовал открытое письмо, в котором обращается к местным активистам. В нем он, в частности, пишет: «Несмотря на очевидную незаконность и несправедливость судебных решений, я очень прошу горячие головы отложить в сторону идеи типа «Закидывать мэрию коктейлями Молотова»». Также на страницах активистов в социальных сетях появляется информация о том, что они планируют доводить все указанные дела до Европейского суда по правам человека.

Интересно, что плакаты, которые держали участники пикета 7 октября, касались не только поддержки Алексея Навального и его соратников. Были также и лозунги, поддерживающие экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко. Отметим также, что один из наиболее активных участников акций сторонников Навального — это общественник Андрей Гладченко, работавший чиновником во время губернаторства Василия Юрченко. А еще он — наиболее регулярно освещает судебные процессы по делу Юрченко, открыто поддерживая сторону обвиняемого.

«И сам Навальный и его окружение ориентируются на события, которые уже существуют в информационном пространстве региона. Иначе интерес минимизируется, а Навальный стремится поднимать именно те вопросы, которые потенциально могут получить наибольшее освещение в СМИ», — прокомментировал «КС» эту тенденцию кандидат политических наук, заместитель декана факультета ПиМО Сибирского института управления — филиала РАНХиГС Александр Барсуков.

Кстати, приговор по делу Василия Юрченко должен быть оглашен 17 октября. Можно предположить, что на пикете 15 октября эта тема снова будет подниматься.

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