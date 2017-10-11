Энергетики СГК приняли участие в Российской энергетической неделе

7 октября в рамках Молодежного дня Российской энергетической недели, участниками которого стали молодые специалисты со всей страны, было организовано совещание Ассоциации молодых энергетиков. Также на мероприятии состоялись круглые столы по профессиональным тематикам и встреча с министром энергетики Александром Новаком.

Участники совещания Ассоциации молодых энергетиков, состоявшегося на Российской энергетической неделе, приступили к формированию плана работ на ближайшее будущее. В нем приняли участие представители Сибирской генерирующей компании, «Т плюс», «МОЭСК», Казанского государственного университета, Северо-восточного федерального университета Республики Саха (Якутия), РГУ Нефти и газа им. Губкина.

Кузбасс на совещании представляли Евгений Галушко, начальник отдела технологического присоединения Кузбасского филиала СГК, и Вадим Дордин, диспетчер оперативно-диспетчерской службы Межрегиональной теплосетевой компании.

Одной из ключевых задач молодые специалисты определили для себя привлечение к участию в мероприятиях Ассоциации как можно большего числа представителей энергокомпаний, вузов и молодых специалистов-энергетиков для обмена опытом и развития самой организации. Для этих целей планируется проводить круглые столы и форумы, развивать информационное взаимодействие между представителями отрасли.

В качестве стартового мероприятия молодые сотрудники Сибирской генерирующей компании предложили провести круглый стол по обмену опытом в сфере теплоснабжения, на котором представители различных компаний презентуют лучшие практики, которые внедрялись в отрасли или будут реализованы в ближайшее время. СГК готова содействовать в проведении данного мероприятия в одном из городов своего присутствия – Барнауле – столице Алтайского края. Именно в этом регионе энергохолдинг реализует крупный инвестиционный проект по модернизации теплоснабжения города Рубцовск. Специалисты компании планируют рассказать и о других успешных практиках и пригласили коллег-энергетиков, а также представителей профильных учебных заведений поделиться своим опытом и достижениями.

Участники круглого стола от Казанского государственного энергетического университета предложили включить в план мероприятий Ассоциации Международный симпозиум «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение», который состоится в начале 2018 года. Также все желающие смогут принять участие в формировании повестки молодежного дня симпозиума.

«Совещание прошло в позитивной атмосфере, насыщенно и плодотворно. Это первая встреча участников ассоциации после подписания меморандума о ее создании, которая еще раз подтвердила, что совместная работа, обмен опытом, решение сложных вопросов как никогда актуальны и нужны молодым энергетикам страны», — говорит начальник отдела технологического присоединения Кузбасского филиала СГК Евгений Галушко.

Напомним, меморандум о создании Ассоциации молодых энергетиков был подписан представителями энергокомпаний и профильными вузами летом 2017 года во время специализированной смены Международного молодежного форума ТИМ «Бирюса».

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter