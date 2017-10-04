Владимир Путин продлил полномочия двух сибирских прокуроров

Еще в течение пяти лет прокуратуру Кузбасса будет возглавлять Павел Бухтояров, а прокуратуру Красноярского края – Михаил Савчин. Распоряжение о продлении их полномочий подписал накануне президент РФ.
На интернет-портале правовой информации опубликовано распоряжение президента РФ Владимира Путина о продлении срока службы в некоторых федеральных государственных органах. В частности, президент продлил полномочия Павла Бухтоярова на посту прокурора Кемеровской области еще на пять лет. Региональное надзорное ведомство Бухтояров возглавил в 2012 году после истечения его срока на аналогичной должности в прокуратуре Республики Тыва.
На такой же срок продлены полномочия Михаила Савчина, руководящего прокуратурой Красноярского края также с 2012 года. С 2008 года по 2012 год Савчин был прокурором Чеченской Республики.
«Отличное решение» о продлении полномочий, непосредственного участника «ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО СУДА» КОТОРЫЙ ВНЕ КОНСТИТУЦИИ РФ, СОЗДАННОГО ГУБЕРНАТОРОМ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ А.М. ТУЛЕЕВЫМ (Почти все фигуранты возбуждённого уголовного дела предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство) входили в состав «чрезвычайного суда»)
Подробности на сайте «Коррупция.NET — Мы говорим коррупции НЕТ!» в разделе обсуждения желающие могут оставить своё мнение.