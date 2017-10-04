Владимир Путин продлил полномочия двух сибирских прокуроров

Еще в течение пяти лет прокуратуру Кузбасса будет возглавлять Павел Бухтояров, а прокуратуру Красноярского края – Михаил Савчин. Распоряжение о продлении их полномочий подписал накануне президент РФ.

На интернет-портале правовой информации опубликовано распоряжение президента РФ Владимира Путина о продлении срока службы в некоторых федеральных государственных органах. В частности, президент продлил полномочия Павла Бухтоярова на посту прокурора Кемеровской области еще на пять лет. Региональное надзорное ведомство Бухтояров возглавил в 2012 году после истечения его срока на аналогичной должности в прокуратуре Республики Тыва.

На такой же срок продлены полномочия Михаила Савчина, руководящего прокуратурой Красноярского края также с 2012 года. С 2008 года по 2012 год Савчин был прокурором Чеченской Республики.

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