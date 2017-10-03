В ходе форума партийных проектов «Единой России» «Новосибирская область. Точки роста» заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков ответил на вопрос о строительстве новой Ледовой арены.

«Я считаю, что очень важно, чтобы Новосибирск и Сибирь имели новую современную домашнюю арену. В прошлом году мы смотрели площадку. На мой взгляд, она была очень интересная — на берегу реки. Но этот вопрос нужно решать городскому собранию. Если есть какие-то проблемы с этой площадкой, значит, насколько мне известно, есть другое предложение, ближе к тому месту где мы сейчас находимся (Экспоцентр — «КС») в сторону аэропорта. Но в любом случае нужно как можно быстрее определиться с местом строительства. Потому что до чемпионата не так много времени остаётся. По нему ещё окончательное решение не принято, но я думаю, что весной уже будет известно», — отметил Александр Жуков.

На пресс-подходе присутствовал и губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. Услышав о новой площадке он кивнул головой, подтверждая слова Жукова. О какой именно территории идёт речь, выяснить пока не удалось.

Напомним, что реализация проекта строительства Ледовой арены в Новосибирске была приостановлена.

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