Арбитражный суд продлил процедуру реализации имущества бизнесмена и директора новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана. Как ожидается, она продлится еще 2 месяца.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вчера продлил процедуру реализации имущества в рамках дела о банкротстве Владимира Кехмана. Как следует из материалов дела, процедура банкротства продлена до 28 ноября 2017 года. Это было сделано в связи с тем, что управляющий по банкротству и представитель Сбербанка заподозрил наличие у Кехмана еще дополнительных активов.

На сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве также опубликовано сообщение о собрании кредиторов бизнесмена, которое должно состояться 5 октября. Планируется обсудить продление процедуры реализации имущества банкрота от четырех до шести месяцев, кроме того, кредиторы намерены предложить суду не освобождать Кехмана от обязательств после завершения дела.

Напомним, в июне этого года была завершена реализация имущества Владимира Кехмана: имущество продали за 264 тыс. рублей, при этом изначальной ценой называлось около 750 тыс. рублей. Ранее в интересах банков были изъяты три православные иконы, стоимостью свыше 500 тыс рублей, а также коллекция наручных часов, автомобиль Rolls Royce, особняк почти в 1 тыс кв. м, паркинг в 400 кв. м, яхта, техника, предметы быта, одежда, посуда и даже 26 пар тапочек. Кредиторам директор оперного театра задолжал около 9 млрд рублей, выступив поручителем по займам обанкротившейся группы JFC.

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