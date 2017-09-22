Правительство Новосибирской области подписало соглашение с Объединенной зерновой компанией (ОЗК) об экспорте зерна на рынки стран АТР, рассказали в пресс-службе губернатора.

В пятницу, 22 сентября губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий и заместитель генерального директора ОЗК Дмитрий Юрьев подписали соглашение, согласно которому аграрии региона смогут экспортировать зерно на рынки стран АТР. Как подчеркнул губернатор, экспорт сельхозпродукции за пределы РФ – приоритетный проект федерального правительства, и президент Владимир Путин поставил такую задачу перед органами государственной власти.

В Новосибирской области на продажу может быть выделено около 1 млн тонн зерна, поэтому сбыт на зарубежные рынки при таких объемах положительно скажется на сфере АПК. Однако этот объем, по словам заместителя генерального директора ОЗК, не предел.

«Сегодня Сибирь и Дальний Восток обладают огромным потенциалом роста в производстве и сборе зерна, которые пока сдерживается недостаточно развитой инфраструктурой и каналами сбыта», — передали его слова в пресс-службе облправительства.

В настоящий момент, как сообщил журналистам представитель ОЗК, Новосибирская область стала первым регионом Сибири, с которым подписано такое соглашение. Ранее компания работала только с дальневосточными субъектами РФ. Экспортным окном для российских производителей должен стать «Дальневосточный зерновой терминал», ёмкость которого измеряется более чем в 30 млн тонн. Его строительство осуществляется в морском порту Зарубино Приморского края. Предварительно, продукцию он начнет принимать в 2019 году.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter