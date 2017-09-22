В Новосибирске вновь стали обсуждать тему строительства ледовой арены. 19 сентября полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло провел специальное совещание, на котором поставил задачу перед Новосибирской областью — построить арену. Корреспондент «Континента Сибири» попросил председателя совета директоров компании «Парк Чемпионов» ДМИТРИЯ ШАТОХИНА рассказать, какие принципиальные особенности есть у предложенной модели реализации проекта арены.

— Дмитрий Владимирович, актуализируйте, пожалуйста, информацию об экономической модели реализации проекта.

— Мы предложили модель комплексного освоения территории со строительством главного объекта — современной многофункциональной арены. Были созданы две основные группы экспертов. Одна занималась непосредственно ареной, а другая разрабатывала эскиз мастер-плана участка 40 га на левом берегу Оби в Кировском районе. Результатом проделанной работы стал проект многофункциональной арены, созданный с учетом требований мировых и российских стандартов, а также концепции комплексного освоения этой территории.

— За счет чего по предложенной модели можно построить арену без бюджетных денег?

— Модель предусматривает обязательное строительство арены к сентябрю 2022 года. Запланирована жилая, административно-деловая застройка и коммерческая недвижимость, которая ориентирована на реинвестирование средств от их реализации в строительство арены. Необходимая для реализации проекта внешняя инфраструктура должна быть обеспечена за счет участия разных уровней бюджета. В результате данную модель реализует инвестор, который победит на открытом аукционе.

— Поскольку со стороны депутатов и общественности есть запрос на организацию зеленых зон, то расскажите, сколько в проекте предусмотрено непосредственно на развитие комплекса, жилой застройки, парков?

— Из цифр хочу обратить внимание на следующие. Вместимость арены планируется более 10 тысяч зрителей, а площадь — порядка 35 тысяч квадратных метров.

Из 40 га участка планируется 10 га отвести непосредственно под арену, 12 га — на иные территории (рекреационные зоны, парки, набережная). Это больше территории Центрального парка города Новосибирска, 5 га — проезды, стоянки и дворы, а оставшиеся 13 га в плане предусмотрены под объекты жилой застройки, социальной инфраструктуры и административно-деловые здания.

— Каковы принципиальные особенности модели реализации проекта?

— Первое — представленная модель является инвестиционной и ориентирована на решение главной задачи — строительство арены к сентябрю 2022 года. Второе — строительство арены должно быть выполнено за внебюджетные средства. Третье — этот проект полностью соответствует генплану города и градостроительным нормам.

Четвертое — модель позволит создать явно комфортную городскую среду, которая станет новым центром притяжения для жителей города.

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