В минувший понедельник, 18 сентября, появилось предложение внести в Госдуму законопроект, ужесточающий наказание авиакомпаний за овербукинг — перевозчиков планируют обязать выплачивать компенсацию в десятикратном размере пассажирам, не попавшим на борт самолета по причине овербукинга. По мнению экспертов рынка, законопроект может обернуться удорожанием билетов и снижением мер безопасности.

Депутаты «Справедливой России» на текущей неделе предложили обязать авиакомпании в десятикратном размере возмещать стоимость билета пассажирам, которые не попали на рейс из-за того, что перевозчик продал билетов больше, чем имеется мест в самолете (овербукинг). Автором инициативы выступил первый заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы РФ Игорь Ананских.

По словам депутата, овербукинг на текущий момент весьма распространен в России: примерно 7–10% пассажиров, как правило, опаздывают на рейс или отказываются лететь. В случае если билетов оказалось больше, чем мест, оставшимся пассажирам предлагают полететь следующим рейсом. По мнению Игоря Ананских, при возникновении подобной ситуации пассажиру, которого не пускают на борт самолета «под надуманными предлогами», авиакомпания «должна выплатить компенсацию в размере десятикратной стоимости билета».

По мнению же экспертов рынка, овербукинг помогает российским авиакомпаниям оставаться на плаву. Эта мера сдерживает, а в некоторых случаях даже снижает стоимость перелета. Если же ввести громадные штрафы за овербукинг, то перевозчики будут вынуждены поднять цены, и пассажирам придется платить за пустующие места.

Например, генеральный директор консалтинговой фирмы «Инфомост» Борис Рыбак уверен, что если такая инициатива пройдет, пассажиров ожидает существенное увеличение цен на билеты. «Коэффициент загрузки воздушного судна снизится, и пассажирам, купившим билеты, придется оплачивать пустующие кресла. Очевидно, что хорошая авиакомпания своих пассажиров и так не бросит, а с плохой и без этого будут проблемы», — цитирует эксперта издание «Лента.ру».

По мнению руководителя портала «Авиа.ру» Романа Гусарова, штрафы для авиакомпаний также могут привести к снижению мер безопасности. «Депутаты не предлагают вводить понятие овербукинга. Они просто хотят накладывать громадные компенсации на авиакомпании по любому поводу. Но ведь зачастую авиакомпания вынуждена менять самолет из-за того, что специалист замечает неисправность того или иного датчика перед вылетом. Новый самолет в силу комплектации может не вместить всех пассажиров. Выходит, перевозчика будут наказывать рублем за соблюдение требований безопасности. В конечном счете это может подтолкнуть перевозчиков к игнорированию этих требований», — говорит Гусаров.

Стоит отметить, что овербукинг — давно сложившаяся практика зарубежных авиакомпаний с отработанной законодательной базой и четкой системой поддержки пассажиров в той или иной ситуации. Поэтому конфликты на этой почве возникают крайне редко.

«На Западе перевозчики предлагают пассажирам отказаться от полета на добровольной основе. Представитель авиакомпании просто называет сумму компенсации и уточняет, через какое время сможет перевезти клиента. Как правило, желающих всегда находится больше, чем нужно», — рассказывает Роман Гусаров. По мнению эксперта, такая мера позволяет сохранять доброжелательные отношения между компанией и клиентом. Нынешнее же предложение власти ввести штрафы для авиакомпаний за овербукинг в конечном счете может негативно сказаться на качестве оказываемой услуги.

Напомним, что в России понятие овербукинга законодательно на текущий момент не закреплено. В 2015 году Минтранс пытался оформить его юридически и узаконить компенсации для тех, кто не попал на рейс по причине овербукинга, однако общественники и депутаты остановили этот процесс.

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