На первом после летних каникул заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности депутаты Законодательного собрания Новосибирской области (ЗС НСО) рассмотрели ситуацию по исполнению бюджета в первом полугодии текущего года, а также законопроект о корректировках региональной казны.

Изменения в бюджет

Министр финансов и налоговой политики НСО Виталий Голубенко, докладывая об изменениях в региональный бюджет на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов», сообщил, что корректировки в основном коснулись текущего года и обусловлены неплановым решением, связанным с изменением структуры регионального правительства. Напомним, что в июле было принято решение об оптимизации функционала трех исполнительных органов — министерства социального развития, министерства образования и министерства труда, занятости и трудовых ресурсов.

«На ликвидационные мероприятия, создание нового министерства труда и социального развития из бюджета потребовались дополнительные ассигнования», — объяснил министр и отметил, что реализовать эту финансовую задачу удалось, не прибегая к увеличению дефицита бюджета и без привлечения заемных средств.

Второй пункт изменений коснулся уточнений по федеральному субсидированию дорожного фонда. В частности, речь идет о ремонте дорог, вошедших в целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий». Это участки Шарчино–Майорово в Сузунском районе, Шагалово–Крайозерка в Коченевском районе, Резино в Усть-Таркском районе и Сарыбалык–Даниловская ферма в Доволенском районе. Объем выделенных федеральных средств — 296 млн рублей — остался неизменным.

Однако если раньше деньги распределяли по методике ФДА в расчете 11,7 млн за км ремонтируемой дороги, то теперь, по указанию Минфина РФ, средства будут перераспределены пообъектно равными долями.

Третий момент, который отражен в законопроекте, — корректировка федеральных решений по предоставлению целевых трансфертов. «Их объем для нас снижается. Это обусловлено уточнением потребности в средствах на оплату жилья и коммунальных услуг льготников. Второе направление, по которому снизился объем средств — ассигнования на социальные выплаты безработным гражданам», — уточнил министр финансов.

«Ввиду того, что объем государственных трансфертов из федерального бюджета уменьшился на 266 млн рублей, у нас уменьшились и основные характеристики бюджета. Объем доходов составляет 122,8 млрд рублей, расходов — 124,1 млрд. Дефицит не изменился. Как и прежде, он обеспечен исключительно переходящими остатками собственных средств 2016 года», — отметил Виталий Голубенко.

Депутат ЗС НСО, заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентин Сичкарев, комментируя внесенные изменения, отметил, что они в этом году наверняка не последние: «В любом случае минфин к следующим основным изменениям будет работать и по листу ожидания Законодательного собрания совместно с министерствами. Нас ожидает большая работа».

Итоги первого полугодия

По данным регионального минфина, за первое полугодие в доходную часть бюджета удалось собрать 59,121 млрд рублей, из них 51,5 млрд — собственные доходы. «План по доходам мы выполнили почти на 49%», — отметил министр финансов.

Что касается, расходов, то их кассовое исполнение составило 53 млрд рублей, это на 1,7 млрд ниже, чем в первом полугодии прошлого года.

Как отметил Виталий Голубенко, финансовый результат превышения доходов над расходами сформировал резерв для выполнения расходных обязательств на второе полугодие: «Мы сейчас достаточно четко и предсказуемо проходим исполнение бюджета».

В целом ресурсосберегающая политика первого полугодия позволила принять меры по сокращению государственного долга по сравнению с началом года на 7 млрд рублей. «Так как сделали это в ранние сроки, мы получили экономию по обслуживанию государственного долга, которую перераспределили при корректировке бюджета», — рассказал Виталий Голубенко.

При этом министр отметил, что недоимка в консолидированный бюджет сегодня составляет 5,5 млрд рублей. 4,3 млрд рублей из этой суммы — долг жителей региона по налогам. На долю транспортного налога приходится порядка 1,755 млрд рублей.

Руководитель УФНС России по Новосибирской области Алексей Легостаев заявил, что сегодня можно говорить о возможности исполнения бюджета даже с небольшим плюсом: «Проблематику видим только в отношении транспортного налога, остальные доходные источники опасений в части администрирования и сборов не вызывают».

В целом председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности ЗС НСО Александр Морозов отчетом об исполнении областного бюджета остался доволен: «Мы видим, что исполнение бюджета ведется достаточно успешно.

Во всяком случае, в тех рамках, которые мы запланировали. Более того, рассчитываем на дополнительные поступления и реализацию их в рамках исполнения листа ожидания. У нас вполне оптимистичная ситуация на рынке ожиданий всевозможных социальных программ. Думаю, в ближайшее время, в октябре–ноябре, будем рассматривать изменения в бюджет в части его увеличения. Во всяком случае, предпосылки к этому есть».

Виталий Голубенко подчеркнул, что в основе результата лежат четкие решения, правильные подходы, которые были заложены в основу формирования бюджета на 2017 год: «По существу его позитивное исполнение этим и продиктовано. Налоговая отдача экономики позволила вносить коррективы в бюджет, в частности, увеличить назначения по целому ряду вопросов, которые значились в листе ожидания и имели высокий статус в социальной плоскости».

Депутат Валентин Сичкарев в свою очередь поблагодарил руководство региона, в частности, первого заместителя председателя правительства Новосибирской области Владимира Знаткова и министра транспорта и дорожного хозяйства Анатолия Костылевского за то, что они находят время работать с депутатскими наказами. «Анатолий Викторович продолжил традицию минтранса и предоставил депутатам информацию об исполнении наказов за этот год. Эту хорошую, удобную и для правительства, и для депутатов практику хотелось бы увидеть и в других министерствах», — резюмировал депутат.

Проверка БТИ

Помимо бюджета, на заседании обсудили и ряд других вопросов. В частности, аудитор Контрольно-счетной палаты НСО Наталья Козлова отчиталась о результатах проверки управления и распоряжения имуществом, находящимся в хозяйственном ведении ГУП «Технический центр учета объектов градостроительной деятельности и обеспечения сделок с недвижимостью по НСО». Напомним, что 10 августа появилась информация о проведенной проверке на предприятии, которая дала лишний повод говорить об упущениях в системе объективного контроля за деятельностью организаций, в чьем ведении находится областное имущество. В частности, в ходе проверки по итогам деятельности ОГУП «Техцентр» в 2016 году вскрыты многочисленные факты, которые можно трактовать как нарушения федерального и регионального законодательства.

По данным аудиторов, на 1 января стоимость основных средств предприятия составляла 184,7 млн рублей. В прошлом году из четырех ключевых показателей эффективности деятельности предприятия достигнут только один — «чистые активы».

Чистая прибыль БТИ в 2016 году составила 9,9 млн рублей. Такой результат, отмечает аудитор, достигнут в основном за счет продажи активов — движимого и недвижимого имущества. «Расходы на содержание базы отдыха составили 3,8 млн рублей, кроме того, оказывались пожертвования на сумму 222 тыс. рублей, закупались лекарства, цветы, алкогольная продукция, продукты питания. Были оказаны юридические адвокатские услуги на сумму больше 1 млн рублей при наличии в штате специалистов юридического отдела», — рассказала Наталья Козлова.

По мнению Александра Морозова, «самое главное — ответить на вопрос, почему это стало возможным, ведь это предприятие полностью государственное, и любое движение оно обязано согласовывать».

Депутат ЗС НСО Лариса Шашукова также высказалась критично: «На фоне нарастающих убытков выписывают себе премии… Конечно, хочется, чтобы прокуратура в этом разобралась».

К слову, на сегодня областная прокуратура занимается проверкой деятельности БТИ, ее результаты, по словам старшего помощника прокурора области НСО Елены Зерняевой, будут готовы уже к концу сентября.

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