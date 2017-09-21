Губернатор Новосибирской области посмотрит «Матильду»

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий во время пресс-конференции 21 сентября подтвердил свое намерение посмотреть фильм «Матильда». Угрозы православных активистов о поджогах кинотеатров, взявшихся за прокат фильма, губернатор назвал «недопустимыми».



Во время пресс-конференции 21 сентября губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий сообщил, что в правительстве не намерены запрещать показ фильма «Матильда». Напомним, что в ряде регионов, в том числе и в Кемеровской области фильм сняли с показа.

«Фильм «Матильда» создавался при бюджетном финансировании министерства культуры РФ, которое также дало разрешение на прокат этого фильма, как соответствующего всем нормам этики и так далее», – отметил губернатор и добавил, что не в компетенции правительства региона запрещать показ фильма. Более того глава области утвердительно ответил на вопрос, планирует ли он смотреть «Матильду»: «Думаю, что да, для того, чтобы иметь представление».

В свою очередь мэр Новосибирска Анатолий Локоть также сегодня сообщил, что не пойдет на предпремьерный показ, но заявлений о том, что он вообще не собирается смотреть фильм, Анатолий Локоть не делал.

Что же касается угроз со стороны православных активистов, то губернатор назвал эти предупреждения «недопустимыми». «В рамках нашей компетенции будут приниматься все меры, чтобы не допустить их реализации. Думаю, что после таких заявлений и правоохранительные органы встанут на защиту собственности и порядка», – прореагировал Владимир Городецкий.

«У нас каждый имеет право высказать свое персональное мнение, в том числе в области культуры и искусства. Тем не менее многие люди сегодня ведут полемику по поводу фильма «Матильда», которого еще не видели, потому что не было еще такой возможности. Совершенно логично сделать это после просмотра и поделиться своим мнением. Православная церковь этично высказала свое мнение, обратившись к верующим воздержаться от участия в просмотре», – прокомментировал сложившуюся ситуацию накануне предпремьерного показа «Матильды» в Новосибирске губернатор.

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