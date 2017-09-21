До открытия VII Международного форума InPark-2017 в Новосибирске всего две недели, и 20 сентября была представлена концепция его работы. По итогам форума итогам ожидается подписание соглашения о реализации на территории области высокотехнологичных проектов.

Международный форум индустриально-парковых проектов InPark – одна из крупнейших в России экспертных площадок для обсуждения современных технологий инвестиционного развития российских регионов и обмена опытом по вопросам создании и развитии индустриально-парковых проектов в регионах России, преимущественно зона Зауралья, Сибири и Дальнего Востока.

Главной темой InPark-2017 станет применение механизмов развития бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности территории, а также рассмотрение лучших практик работы промышленных парков. Новосибирская область, в частности, представит проект создания нового агроиндустриального парка «Искитимский», который уже в следующем году должен принять первых резидентов.

«Можно уверенно говорить о том, что Новосибирск на территории Сибири и Дальнего востока является одним из центров компетенции по созданию индустриальных парков – прокомментировал генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов. – В свое время InPark зарождался и формировался, в первую очередь, как коммуникационная площадка, а все остальное – нормативная база, государственная поддержка – появилось уже потом. Но если говорить о господдержке, нельзя не отметить тот факт, что за Уралом единственным субъектом Федерации, получающим субсидии из бюджета на создание подобного рода парков, является Новосибирская область. За этим стоит долгая и серьезная работа, мы смогли по-настоящему себя зарекомендовать».

По словам Александра Зырянова, что индустриальные парки признаны одним из наиболее эффективных инструментов экономического развития регионов, и являются самостоятельной отраслью. «На форуме ожидается более 200 экспертов из 29 регионов страны. Впервые участие примут представители из Сахалина, Приморского края, Краснодарского края, Республики Карелия и Республики Дагестан. Сегодня Форум является одной из наиболее авторитетных коммуникационных площадок для того, чтобы представители парков, бизнеса, власти смогли обсудить дальнейшее направление работы, представить лучшие практики. На форуме также будет подписан ряд соглашений с компаниями – представителями высокотехнологичных отраслей», – сообщил он.

«В основе программы InPark-2017 заложен диалог с инвесторами, направленный на обсуждение вариантов улучшение сервиса, который предоставляют управляющие компании резидентам парков», – добавил заместитель генерального директора Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Вячеслав Радионов.

В пресс-конференции также приняли участие спикеры из Москвы, одним из которых стал заместитель директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ Денис Цуканов. Он подчеркнул, что система индустриальных парков получила специальные меры государственной поддержки как динамично развивающаяся отрасль экономики: «Мы ведем постоянную работу по мониторингу эффективности системы мер господдержки индустриальных парков, по ее уточнению и дальнейшему развитию. Уверен, что форум InPark-2017 даст нам хорошую возможность обобщить предложения экспертного сообщества, чтобы мы могли использовать их в нашей работе», – отметил Денис Цуканов.

Александр Зырянов также сообщил, что два новосибирских парка – Промышленно-логистический парк и Индустриальный парк «Новосиб» первыми в стране получили сертификаты соответствия Ассоциации индустриальных парков, такой сертификат также получил Индустриальный парк «Экран». «Подтверждением нашей активной работы в продвижении парковой политики также является то, что Промышленно-логистический парк уже второй год получает господдержку из федерального бюджета. Кроме того, в регионе идет работа по формированию еще нескольких парковых проектов», – отметил он.

«С точки зрения географии на карте страны появились явные центры паркового движения, одним из которых является Новосибирск. Не случайно скоро здесь соберутся представители индустриальных парков и управляющих кампаний. На форуме значительное внимание будет уделено параметрам господдержки. Второй большой блок для обсуждения коснется вопросов привлечения инвесторов», – обозначил основные темы форума исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России Денис Журавский.

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