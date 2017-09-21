Улицу Моцарта в Новосибирске больше не зальет

В июле прошлого года в частном секторе Железнодорожного района Новосибирска был введен режим ЧС: из-за сильных ливневых дождей началось разрушение склона на улице Моцарта. Более 10 млн рублей из резервного фонда мэрии города ушло на строительство водоотводного сооружения для ликвидации размыва. 18 сентября руководство мэрии Новосибирска, заказчики и подрядчики провели выездное совещание, чтобы убедиться: теперь местным жителям не грозят потопы и сход грунта и песка.

Участие в выездном совещании приняли мэр Новосибирска Анатолий Локоть, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии Александр Ерохин, начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Роман Дронов, глава администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Сергей Канунников, директор МУП города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (УЗСПТС) Александр Мысик, директор треста «Строймеханизация» Анатолий Шилов.

«Люди бегали с лопатами, ручейки проводили»

«В прошлом году там сплошной песок был, а сейчас — сад», — оценили результаты работы участники совещания на месте стройки, наблюдая сверху улицу Моцарта.

«Когда в первый раз я приехал сюда в прошлом году, было видно, как весь этот крутой яр ползет вниз. Мы встречались с жителями, чьи дома находятся в пойме реки. Ситуация была нервозной. Мы стояли перед большой проблемой переселения — это 10–20 домов, что требовало больших средств и организационных усилий. Оперативно был создан штаб и найдено решение. Сейчас кажется, что все очень просто. Но нужно было разобраться, откуда и куда течет вода, какой уклон, что надо сделать, чтобы она текла туда, куда надо», — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе выездного совещания.

По данным пресс-службы мэрии, длина участка промоины составила около 18 м, ширина от 7 до 14 метров, глубина — 9 метров.

Работы были разделены на два этапа. «В прошлом году главной задачей было укрепить русло Ельцовки, так как река стала выходить из берегов и подтапливать дома. В этом — спасали от того, чтобы не обрушилось сверху», — пояснил глава города.

Разработка проекта была поручена Инженерному центру МУП «УЗСПТС». Как отметил главный инженер предприятия Виктор Приходько, перепад высот в этой зоне составил около 18 метров.

Подрядчиком проекта выступила организация «Строймеханизация». В прошлом году специалисты расчистили провал от поваленных деревьев, сделали склон более пологим, уложили геотекстиль и засыпали аварийный участок 400 куб. м крупнообломочного грунта. Эти меры помогли снизить скорость сточных ливневых вод и предотвратить дальнейшее разрушение склона.

Впрочем, в этом году жильцы ул. Моцарта избежать подтоплений не смогли: «Сегодня ситуация стабильная, но в июне были такие ливни, что улицу практически всю залило. Люди бегали с лопатами, ручейки проводили», — вспоминает Виктор Приходько.

«Вода течет куда надо»

Второй этап строительства водоотводного сооружения, который завершили буквально 15 сентября, поможет окончательно положить конец бедствиям местных жильцов. Он предусматривал строительство ливневой канализации, водоотводных лотков, обустройство колодца приема, а также укрепление склона.

«Работа была выполнена в кратчайшие сроки, за два месяца, — констатировал Виктор Приходько. — Уже подписан акт технической готовности с участием представителей мэрии, района и нашей организации».

На сегодня остались последние штрихи: «Будет еще досыпано в основание порядка 20 «кубов» крупнообломочного камня, и на него уложат глинистый грунт. Все это полностью обеспечит устойчивость склона», — заверил Виктор Приходько и привел в пример дамбу на улице Доватора, где два года назад пришлось решать схожую проблему. «Сегодня там стабильная ситуация, все функционирует», — отметил инженер.

По словам Анатолия Локтя, всего на реализацию проекта было выделено более 10 млн рублей: «Я принимал по этой ситуации специальное решение, это средства из резервного фонда. Важно, что мы фактически спасли людей от ЧС», — отметил мэр.

Специалисты уверенно говорят, что паводков жителям улицы Моцарта после строительства водоотводного сооружения опасаться не стоит. «Весной дополнительный объем вод пойдет в ливневку — она рассчитана на максимальное количество и готова принять 350 литров в секунду. «Река Ельцовка все примет, на паводковую ситуацию это никак не повлияет», — убежден Виктор Приходько.

В целом реализацию проекта градоначальник оценил на отлично: «Мне понравилось, как сделано. Когда приезжал сюда в первый раз, здесь была угнетенная обстановка. С трудом верилось, что можно что-то сделать. Сегодня есть абсолютная уверенность в безопасности, сооружение уже прошло проверку дождями, и оно работает. Самое главное — вода течет туда, куда надо», — подвел итог совещания Анатолий Локоть.

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