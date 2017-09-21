Центральный банк РФ объявил о санации Бинбанка

В четверг, 21 сентября Банк России объявил о санации Бинбанка и «Рост банка». Об этом стало известно из сообщения на сайте регулятора.

С 21 сентября в Бинбанке и «Рост банке» назначена временная администрация. С этого дня в кредитных организациях будут реализовываться меры по повышению финансовой устойчивости. В сообщении ЦБ РФ говорится, что все банки группы продолжат работу в штатном режиме.

«ПАО «БИНБАНК» и АО «РОСТ БАНК», а также иные банки группы — АО «БИНБАНК диджитал» (г. Москва) и АО «Уралприватбанк» (г. Екатеринбург) — продолжат работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Банк России будет оказывать финансовую поддержку банкам группы, гарантируя непрерывность их деятельности», — сообщает регулятор.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется.

В своем обращении к клиентам председатель правления Бинбанка Евгений Давыдович заверил, что теперь после согласия ЦБ на оздоровление банка у клиентов нет никаких оснований для беспокойства.

«Банк продолжает работать в обычном режиме, исполнять все свои обязательства, проводить платежи, выдавать и принимать вклады», — говорится в разосланном релизе.

Председатель правления напомнил об увеличении времени работы всех отделений и еще раз призвал клиентов не снимать вклады досрочно, поскольку средств, предоставленных ЦБ, достаточно для исполнения обязательств.

Напомним, вчера стало известно о просьбе собственника Бинбанка о санации, так как проблемы санируемых Бинбанком кредитных организаций оказались намного серьезнее.

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