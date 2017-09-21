В Новосибирске открылась «Точка кипения» — коммуникационная площадка на базе Академпарка по развитию проектов Национальной технологической инициативы. В чем смысл этого формата? Какие новосибирские проекты были предложены на «Точке кипения», а какие уже участвуют в программе НТИ? Об этом — в материале «КС».

14–15 сентября в Технопарке новосибирского Академгородка состоялось открытие коворкинг­центра «Точка кипения», где будут проходить мероприятия по развитию проектов Национальной технологической инициативы, научных и образовательных программ и разработок, проектированию и созданию высокотехнологичных компаний.

«КС» уже обращался к теме НТИ и ее реализации в Новосибирской области. Напомним, что Национальная технологическая инициатива — это программа мер по формированию принципиально новых рынков («рынков будущего») и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году.

Новосибирская область в 2016 году вошла в число пилотных субъектов РФ, в которых ведется разработка региональной модели НТИ, и в настоящее время занимает восьмое место в России по числу проектов данной направленности. К Национальной технологической инициативе имеет отношение и Новосибирский государственный университет, получивший статус «Университет НТИ». В пределах НГУ ведутся разработки по таким рынкам НТИ, как NeuroNet, SafeNet, AeroNet, HealthNet. Уже целый ряд высокотехнологичных проектов получил федеральные гранты.

Чтобы таких проектов стало больше, в регионе в числе первых по стране запущен новый формат работы — коммуникационная площадка «Точка кипения». Здесь на постоянной основе будут проходить мозговые штурмы, совещания, форсайты и экспертные сессии. Наиболее перспективные проекты, имеющие долгосрочную перспективу, будут включаться в программу реиндустриализации экономики Новосибирской области, утвержденную правительством региона в прошлом году.

12 сентября на брифинге с журналистами губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий сообщил, что ряд заявок из Новосибирской области в Фонд содействия инновациям, занимающегося поддержкой проектов НТИ, уже одобрен. Они касаются создания новых материалов и новым систем в автоматике, разработки бортовой вычислительной платформы для помощи водителям. Есть проекты, связанные с высокотехнологичной медициной: разработка программного комплекса для реабилитации людей после инсульта, исследования генов, связанных с онкологическими заболеваниями, диагностика болезней крови и т. д.

Как подчеркнул Владимир Городецкий, у Новосибирской области есть все шансы стать одним из регионов­лидеров НТИ, это подтверждают федеральные эксперты из Агентства стратегических инициатив и Российской венчурной компании, руководящих программой.

«Кипит — когда сталкивается»

Формат пространства коллективной работы «Точка кипения» разработан АСИ и используется с 2014 года. За три года в московском коворкинг­центре АСИ прошло свыше 2500 мероприятий, в которых приняли участие больше 100 тыс. человек. «Точка кипения» в Новосибирске стала пятой, открывшейся в регионах по инициативе представителей власти, бизнеса и образования.

«Открытие новой площадки в рамках Национальной технологической инициативы — особое событие, которое, безусловно, станет катализатором прорывного развития инноваций в нашем регионе», — выразил уверенность Владимир Городецкий.

Запуск «Точки кипения» в Академпарке — совместный проект Технопарка новосибирского Академгородка и Новосибирского национального исследовательского государственного университета, реализованный при поддержке Агентства стратегических инициатив и Проектного офиса НТИ. Директор направления «Молодые профессионалы» АСИ по продвижению новых проектов Дмитрий Песков на открытии пленарной сессии рассказал о концепции коворкинг­центра: «Кипит — это когда что­то сталкивается, а не находится в состоянии покоя. Там, где возникают споры и противоречия, рождается будущее». «Точка кипения» выступает площадкой, где встречаются и обмениваются идеями инноваторы из разных сфер и разных регионов. Задача руководства НТИ в том, чтобы помочь этим людям встретиться и помочь вывести перспективный продукт на рынок. «По сути, мы в этой модели — официанты: мы только обслуживаем всю систему и помогаем в сервисе. Ничего не навязываем, только делимся имеющимся опытом», — поясняет Дмитрий Песков.

«Великая сибирская наука, великий творческий потенциал, талантливая молодежь и активная предпринимательская среда создали предпосылки, которые позволили Новосибирской области выйти на этот путь. «Точка кипения» будет способствовать продолжению этой работы. Эта площадка призвана объединить лучшие интеллектуальные ресурсы региона, результатом работы которых станут новые проекты, продукты и направления развития. Уверен, что она не только позволит решать вопросы создания условий для развития технологий внутри региона, но и будет способствовать возникновению идей и проектов, конкурентоспособных на мировом уровне», — подчеркнул Владимир Городецкий.

Многие выступающие на церемонии открытия говорили о том, что Технопарк новосибирского Академгородка не случайно был выбран местом для формата коворкинг­центра. «В открытии такой территории для общения мы видим продолжение тех традиций, которые закладывались при создании Академического городка. Не секрет, что размещение множества научных организаций и создание той среды, которая позволяла ученым и разработчикам общаться и обсуждать различные проблемы, было очень успешным. Здесь завязывалось очень много исследований и открытий, имеющих междисциплинарное значение, чем значительно была обогащена наука России», — пояснил директор Академпарка Владимир Никонов. В свою очередь полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло подчеркнул потенциал Новосибирской области: «Научный, образовательный, промышленный, природный, энергетический, инвестиционный, экспортный потенциал нашего региона, который, к сожалению, полностью еще не используется, будет способствовать эффективности «точки кипения». Привлечение молодых людей с их прогрессивными, амбициозными инициативами позволит разработать принципиально новые программы и проекты, которые станут драйвером развития не только Сибирского федерального округа, но и всей страны», — подчеркнул он.

Ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук выразил надежду, что открытие «Точки кипения» станет толчком для развития проектов наукоемкого производства и рынков: «Очень хочется, чтобы «Точка кипения» привела бы в конце концов к взрыву инноваций и развитию рыночно ориентированной науки».

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