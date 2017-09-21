В НСО состоялось заседание группы по финансово-экономическому анализу «мусорной» концессии

Заседание экспертной подгруппы по анализу финансово-экономических параметров концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры – объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твёрдых коммунальных отходов в Новосибирской области прошло в Новосибирском государственном университете экономики и управления (НГУЭУ) 20 сентября.

Напомним, это уже второе заседание одной из экспертных групп. На прошлой неделе такое же мероприятие провела экспертная группа по эколого-технологическим аспектам системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

После выступления заместителя министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, который представил финансово-экономические параметры концессионного соглашения, управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков спросил, почему же вновь обсуждается именно этот документ, заключенной с ООО «Экология-Новосибирск». Сергей Дьячков, как и зампредседателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Заксобрания Новосибирской области, председатель рабочей группы по работе с концессионным соглашением, заключенным на строительство двух мусоросортировочных заводов Вадим Агеенко в очередной раз предложили расторгнуть соглашение и объявить новый конкурс.

Член общественной палаты Новосибирской области Ирина Хапко пригласила участников обсуждения продолжить дискуссию по мусоропереработке на свою площадку 4 октября, но в ультимативной форме заявила, что «нам не нужны люди, которые будут говорить как все плохо», а нужны участники с «конкретными предложениями».

В завершение заместитель председателя правительства – министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова отметила, что проработка системы обращения с отходами будет продолжена. «Проведение сравнительного анализа технологических и финансово-экономических аспектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами продолжится, – сообщила Ольга Молчанова. – Наша совместная задача – найти пути решения вопросов сбора, хранения, утилизации отходов на территории Новосибирской области».

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