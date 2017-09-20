Студенты НГУ сняли цикл фильмов о районах Новосибирской области

В рамках проекта «Краеведческий десант» студенты Гуманитарного института Новосибирского государственного университета (НГУ) подготовили к 80-летию Новосибирской области серию фильмов о регионе. Такое сообщение сегодня опубликовала пресс-служба университета.

На протяжении нескольких месяцев 12 студентов НГУ готовили фильм, рассказывающий о Новосибирской области, а в частности, о десяти районах региона. Так, открывающий цикл фильмов первый выпуск рассказывает о Коченевском районе. Съемки проходили, как рассказали в пресс-службе НГУ, в рамках совместного проекта университета с Историческим обществом Сибирского федерального округа (ИО СФО) и Новосибирской государственной областной научной библиотекой – «Краеведческий десант». Он был приурочен к 80-летию Новосибирской области. Студенты посетили самые интересные с точки зрения историко-культурного и экономического значения места региона.

«Мы искали новые форматы популяризации: не хотелось ограничиваться текстовыми описаниями и фотографиями, хотелось найти более динамичный и интерактивный формат представления нашей области. Кроме того, мы задумывали «Краеведческий десант» как молодежный проект, вовлекающий студентов и молодых специалистов в социально значимую и краеведческую работу, поэтому остановились на формате видеофильмов в жанре «тревел-журналистики», — рассказала один из авторов проекта специалист научно-организационного отдела Гуманитарного института НГУ и координатор проектов АНО «ИО СФО» Виктория Слугина.

В пресс-службе НГУ подчеркивают, что вся работа выполнялась именно студентами. Например, научную составляющую проекта прорабатывал Егор Рублев — студент-этнограф магистратуры института. А фоторепортажи готовило студенческое объединение «Фотоклуб НГУ» под руководством Анастасии Федоровой.

Презентация итогов проекта намечена на 10 октября в Новосибирской государственной областной научной библиотеке. Первый фильм из серии уже опубликован на YouTube-канале NSU LIFE.

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