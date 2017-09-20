Ушел из жизни бывший глава Новосибирской области

На 81-ом году жизни скончался Владимир Казарезов, руководивший Новосибирском и Новосибирской областью в 80-х годах прошлого века.

В Москве скончался бывший первый секретарь Новосибирского обкома КПСС Владимир Казарезов. Под его руководством был сдан первый энергоблок новосибирской ТЭЦ-5, введен в эксплуатацию метрополитен. На протяжении трех лет, с 1985 года по 1988 год, Казарезов руководил Новосибирском, а после возглавил и область, однако спустя год, в 1989 году, ушел в отставку из-за болезни. Владимир Казарезов также известен как член Союза писателей Москвы, почетный фермер России и лауреат Национальной Столыпинской премии 2003 года.

Свои соболезнования родным и близким скончавшегося с выразил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Вместе с Владимиром Васильевичем ушла важная эпоха нашей истории – эпоха, когда советская промышленность была одной из самых мощных в мире, когда Новосибирск перевооружал свою транспортную и инженерную инфраструктуру и вводил в строй такие масштабные и знаковые объекты, как метрополитен, ТЭЦ-5, когда в нашем сельском хозяйстве начались преобразования – сначала появились арендные отношения, потом начало развиваться фермерство. Владимир Васильевич всегда был тружеником, человеком дела, энергичным, не умевшим сдаваться, и потому жизнь его была насыщенной, интересной, богатой на события и встречи», — говорится в некрологе.

Владимир Казарезов родился в 1937 году в селе Петропавловское в Алтайском крае. На протяжении двадцати лет работал на промышленных предприятиях Новосибирска, в том числе с 1968 года – на приборостроительном заводе им. В. И. Ленина. Став первым секретарем горкома КПСС, он тут же возглавил штаб по строительству и вводу в эксплуатацию новосибирского метрополитена. Вторым знаковым объектом для города стала ТЭЦ-5 – она решала серьезную проблему дефицита энергомощностей.

«В городе была еще проблема с изношенными внутриквартальными сетями, и именно при Владимире Казарезове началась в 1980-х большая модернизация теплосетей. Возглавив область, он решал сложнейшие задачи – ведь именно тогда, в 1988-1989 годах, вся наша страна, наша область переживали не лучшие времена. Он привлек на партийную работу Виталия Петровича Муху, возглавившего область после ухода Владимира Васильевича», — перечисляет достижения бывшего руководителя города и области Анатолий Локоть.

Кроме того, в 1990-х Владимир Казарезов занялся становлением фермерского хозяйства в стране. Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), в которой он был вице-президентом, играла огромную роль в развитии российского фермерства, в возрождении сельского хозяйства. В конце 2016 года Владимир Казарезов представил в Новосибирске свой роман о селе «Фермер».

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