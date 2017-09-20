Совет директоров Бинбанка избрал председателем совета директоров Микаила Шишханова. Он будет работать над финансовым оздоровлением кредитной организации, рассказали в пресс-службе Бинбанка.

При поддержке Центробанка Микаил Шишханов, избранный председателем совета директоров, будет работать над финансовым оздоровлением Бинбанка и Рост Банка.

«Сейчас мы находимся в активной переговорной стадии с Банком России. Наша цель – при поддержке ЦБ РФ через Фонд консолидации банковского сектора провести эффективное финансовое оздоровление Бинбанка и Рост банка. Это оптимальный вариант, который полностью гарантирует соблюдение интересов всех клиентов Бинбанка, включая каждого вкладчика», — поделился дальнейшими планами Шишханов.

По словам Микаила Шишханова, существующие у банков проблемы оказались намного серьезнее, чем предполагалось, а сам Шишханов «не рассчитал бизнес-силы». Вместе с тем он поблагодарил за работу Михаила Гуцериева, который по его просьбе возглавил совет директоров в марте 2017 года, однако вступление в силу закона о консолидации банковского сектора обусловило решение ЦБ о применении других механизмов оздоровления банка, что и стало причиной для Шишханова возглавить совет директоров.

По сообщению пресс-службы ЦБ РФ, сегодня собственник Бинбанка обратился в Банк России с просьбой о санации. Решение регулятор пообещал принять в ближайшее время. Как заявил ТАСС председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, с принятием решения о санации «все будет стабильно и спокойно».

Бинбанк занимает 12 место среди российских банков по величине активов. Его основные акционеры — Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев. В кредитной организации заявляют, что Бинбанк работает в штатном режиме, принимает вклады и никаких ограничений нет.

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