Пакетом услуг Сбербанка «Легкий старт» воспользовались более 300 клиентов в Новосибирске

Новый пакет услуг для малого бизнеса «Лёгкий старт», запущенный Сбербанком в сентябре 2017 года, набирает популярность среди клиентов малого бизнеса Новосибирска: с момента запуска им уже воспользовалось более 300 новосибирских клиентов, в целом по Сибирскому банку Сбербанка – более тысячи.

«Лёгкий старт» — пакет услуг без абонентской платы. Кроме того, он предполагает бесплатное открытие счёта. Осуществление переводов на счета контрагентов, открытые в Сбербанке, без каких-либо ограничений по количеству и суммам платежей, будет проводиться без взимания комиссий. Бесплатными также будут до трех внешних платежей в месяц — на счета в других банках (без учета налоговых платежей, комиссии с которых не взимаются). Эти условия не являются временными и распространяются на неограниченный по времени срок. Кроме того, клиенты, подключившие «Легкий старт», смогут в течение года бесплатно пользоваться бизнес-картой Сбербанка.

Таким образом, при открытии своего дела, клиенты банка не будут нести никаких затрат на доступ к ключевым сервисам банка для малого бизнеса.

«Наши клиенты уже по достоинству оценивают это комплексное предложение, — отмечает заместитель управляющего Новосибирским отделением №8047 ПАО Сбербанк Антон Каменев. — Мы понимаем, как непросто делать первые шаги в бизнесе, как важен грамотный подход, в том числе, грамотный финансово. Безусловно, продукт «Легкий старт» поможет небольшим компаниям и начинающим предпринимателям реализовать свои идеи».

Более подробная информация о пакете услуг «Лёгкий старт» — на сайте банка.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter