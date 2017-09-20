Официальный дилер «GM-АвтоВАЗ» и УАЗ в Красноярске — ДЦ «Центральный» — торжественно запустит 5 октября дилерский центр Hyundai Truck & Bus. Сам дилерский договор был заключен 24 марта текущего года.

О предстоящей церемонии официального открытия центра Hyundai Truck & Bus в Красноярске «КС» сообщили в самой компании. Как ожидается, ради такого события в Сибирь прилетят генеральный директор компании Hyundai Truck & Bus Ким Ик Донг и управляющий директор по РФ Алексей Храмцовский.

В шоу-руме ДЦ «Центральный» будет представлен основной модельный ряд малотоннажников Hyundai.

Стоит отметить, что российское представительство Hyundai Truck&Bus планирует существенно расширить линейку моделей для российского рынка. Производство новых моделей будет осуществлять калининградский завод «Автотор», который уже производит модели Hyundai HD35, HD78, HD120 и HD170. Планирующиеся инвестиции в производство увеличат локализацию производства основных грузовых автомобилей Hyundai до полного цикла сборки, включая сварку и покраску.

Напомним, что ДЦ «Центральный» был основан как официальный дилер концерна General Motors в Красноярске. Компания официально представляла в регионе Chevrolet, Opel, GM- АвтоВАЗ. После ухода General Motors из России ДЦ «Центральный» оставил за собой дилерство Chevrolet и «GM- АвтоВАЗ», а также пополнил портфель брендом УАЗ.

Генеральным директором ДЦ «Центральный» является Алексей Сугак, ранее возглавлявший «КИА Центр Красноярск», автоцентр «Гранада» (бывший официальный дилер Seat в Красноярске, действующий дилер Skoda), «Ауди Центр Красноярск». Учредителями ДЦ «Центральный», по данным ЕГРЮЛ, являются Виталий Иванович Патрушин и Владимир Николаевич Сафронов, полный тезка основателя новосибирской группы компаний «МАКС Моторс» (согласно ИНН, к новосибирской ГК никакого отношения не имеет).

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter