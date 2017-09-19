Стартовал форум «Новосибирск – город безграничных возможностей»

Сегодня в Новосибирске стартовал второй общегородской форум «Новосибирск – город безграничных возможностей-2017». В нем принимает участие более 15 тыс человек, в том числе 18 федеральных экспертов. Работы проходят на 136 площадках.



Форум «Новосибирск – город безграничных возможностей» – это масштабный проект мэрии, направленный на формирование современной системы социализации инвалидов и улучшения качества жизни горожан.

Ключевой особенностью форума в этом году организаторы называют расширение пространства. В работу включилось множество новых локаций и учреждений.

Основные направления форума: социальное предпринимательство, партнерство и доступная среда.

Федеральные эксперты, прибывшие на форум, представляют Сколково, «Агентство стратегических инициатив», фонд «Наше будущее», университет имени Баумана, фонд поддержки слепоглухих «Соединение» и другие организации.

«Год назад, проводя первый форум, мы пришли к мысли, что основные барьеры находятся в сознании людей. Сегодня в Новосибирске проживает более 50 тысяч человек с ограниченными возможностями. Все они – люди с огромным потенциалом, у них много возможностей, которые они хотели бы реализовать. Задачей нашего форума мы как раз видим создание среды, в которой этот потенциал может раскрыться», — комментирует событие мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Особенно глава города выделяет тему социального предпринимательства. По его мнению, у этого направления серьезные перспективы. «Совместная работа – это возможность привлечь к участию в проектах инвалидов, помочь им реализоваться и в то же время привлечь бизнес к решению социальных задач. Надеюсь, что в этом направлении мы получим реальный результат», — сказал он на открытии форума.

Как отмечает генеральный директор АНО «Центр развития социальных инноваций «Технологии возможностей» Иван Бирюков, являющийся одним из экспертов форума, включение бизнеса в решение социальных задач и привлечение в отрасль современных разработок – это основные тенденции сегодняшнего дня. «Для людей с ограничениями здоровья современные технологии – это не просто комфорт, это шанс реализоваться, возможность быть в социуме, – комментирует Иван Бирюков. – Социальные инновации, которыми мы занимаемся, – это вспомогательные технологии, которые помогают улучшать качество жизни и снимать все существующие барьеры. В Новосибирске немало примеров удачной реализации социальных инноваций. В частности, разработка компании «Катервиль» – уникальная вездеходная коляска, которая позволяет инвалидам беспрепятственно передвигаться по городу. Она уже признана на мировом уровне. Еще пример – технология, которая позволяет людям с проблемами слуха распознавать речь и опять-таки стирать барьеры».

Форум продлится в Новосибирске до 24 сентября.

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