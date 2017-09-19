Власти Алтайского края предложили создать ТОСЭР под Барнаулом

Минэкономразвития России рассмотрит заявку Алтайского края, которой предполагается создание территории опережающего социально-экономического развития в Новоалтайске.

Новоалтайску может быть присужден статус ТОСЭР. Соответствующая заявка предоставлена на рассмотрение в Минэкономразвития России от властей Алтайского края. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора края.

«Механизм территории опережающего социально-экономического развития позволит существенным образом повысить инвестиционную привлекательность моногорода, будет способствовать созданию новых рабочих мест, а также наполнению городского бюджета», — прокомментировали предложение краевой администрации в пресс-службе.

В сообщении пресс-службе уточняется, что на сегодня семь инвесторов намерены разместить либо расширить свои производства на территории Новоалтайска. Предварительные расчеты показывают, что реализация этих проектов пополнит бюджет на 1,4 млрд рублей за период функционирования ТОСЭР.

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