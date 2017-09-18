Академик Александр Асеев считает, что Валентин Пармон действует в интересах ФАНО, а не в интересах Академии наук.

На сайте «Наука в Сибири» сегодня опубликовано открытое обращение председателя Сибирского отделения РАН академика Александра Асеева к членам СО РАН, в котором он обвинил Валентина Пармона и ряд других академиков в расколе научного сообщества и действиях в интересах ФАНО.

По мнению академика, заседание президиума СО РАН 13 сентября было сорвано навязанной А.П. Деревянко, Н.А. Колчановым, В.В. Власовым и другими членами Академии дискуссией по поводу публикаций в СМИ материалов о коммерческой деятельности Валентина Пармона. Как указывает автор обращения, инициаторов дискуссии и кандидата объединяет их членство в Научно-координационном совете Федерального агентства научных организаций. «К настоящему времени члены НКС ФАНО образовали сплоченную и скоординированную группу в составе Президиума СО РАН и будут пытаться своими деструктивными действиями и не соответствующими Уставу РАН и СО РАН предложениями нарушить нормальный ход предстоящего Общего собрания СО РАН», — отмечает Александр Асеев.

На прошедшем заседании президиума СО РАН при мягком голосовании Валентин Пармон получил 21 голос из 42 присутствующих членов президиума; Сергей Алексеенко, ранее считавшийся главным претендентом, получил на 1 голос меньше. Программа Алексеенко, как сам он утверждает, отличается радикальной позицией по отношению к ФАНО и требует ограничения его функций исключительно финансово-хозяйственными вопросами. Валентин Пармон, в свою очередь, выступал «за выстраивание Сибирским отделением РАН партнерских отношений со всеми ветвями и институтами власти, с государственным и частным бизнесом, за гармонизацию взаимодействия с Минобрнауки и ФАНО России». По мнению Александра Асеева, программа Валентина Пармона, декларирующая создание интегрированного научного центра федерального значения, является «бесплодной бюрократической игрой по изменению системы управления», ведущей к снижению статуса институтов СО РАН.

Также автор письма высказал поддержку кандидатурам академиков Геннадия Красникова и Евгения Каблова на пост президента РАН как представителям прикладной технологической отрасли, не зависимым от «основного инструмента в проведении разрушительных для РАН «реформ» – ФАНО».

Комментарий Валентина Пармона по поводу опубликованного обращения редакции «КС» пока получить не удалось по причине его отсутствия в Новосибирске.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter